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    Думки вголос

    Україна та її союзники мають допомогти Путіну добити Росію

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Росія повинна зайняти своє гідне місце у світовому співтоваристві, десь неподалік Ерітреї - Україна та її союзники мають допомогти Путіну добити Росію
    Росія повинна зайняти своє гідне місце у світовому співтоваристві, десь неподалік Ерітреї

    Менш ніж за три місяці знищити економіку та позбавити майбутнього 140-мільйонну країну – це неймовірний успіх

    Мовою оригіналу

    Наверное, это талант – принимать решения, которые, в конце концов, приводят результатам сугубо противоположным заявленным.

    +2 страны в НАТО, и вечный враг в лице вооруженной до зубов Украины.

    Потеря лидирующего положения на рынке углеводородов.

    Утрата политического влияния в Европе.

    Наиболее широкий и разрушительный пакет санкций в мировой истории.

    Экономическое падение, а в перспективе – десятки лет экономического отставания и отлучения от передовых технологий и сотрудничества.

    Минус репутация второй армии мира.

    Минус десятки тысяч убитых и искалеченных, хоть это мало кого волнует.

    Минус членство в международных институциях.

    Минус торговля во всех отраслях.

    Минус присутствие в стране технологических гигантов.

    Минус авиаперевозки.

    Обвинения и суды по поводу военных преступлений.

    Клеймо убийц, мародеров и насильников на всей политической нации России.

    Непредсказуемые последствия для существования страны в ближайшие 20-30 лет при однозначно негативном прогнозе.

    Просто прекрасный результат, правда? Ни один внешний или внутренний враг не смог бы оказать такое разрушительное воздействие на богатую, ресурсную и огромную по площади страну. Ни один.

    Менее чем за три месяца уничтожить экономику и лишить будущего 140 миллионную страну – это большой талант и невероятный успех.

    Надеюсь, что Украина и ее армия, наши союзники и ленд-лиз, мировое сообщество и все порядочные люди в мире помогут президенту России добить свою державу. Чтобы она, наконец-то, заняла свое достойное место в мировом сообществе, где-то неподалеку от Эритреи.

    Все идет по плану. Потерь нет. Военная операция продолжается.

    Джерело: блог Яна Валетова

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    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна та її союзники мають допомогти Путіну добити Росію