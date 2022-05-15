Україна та її союзники мають допомогти Путіну добити Росію
Менш ніж за три місяці знищити економіку та позбавити майбутнього 140-мільйонну країну – це неймовірний успіх
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Наверное, это талант – принимать решения, которые, в конце концов, приводят результатам сугубо противоположным заявленным.
+2 страны в НАТО, и вечный враг в лице вооруженной до зубов Украины.
Потеря лидирующего положения на рынке углеводородов.
Утрата политического влияния в Европе.
Наиболее широкий и разрушительный пакет санкций в мировой истории.
Экономическое падение, а в перспективе – десятки лет экономического отставания и отлучения от передовых технологий и сотрудничества.
Минус репутация второй армии мира.
Минус десятки тысяч убитых и искалеченных, хоть это мало кого волнует.
Минус членство в международных институциях.
Минус торговля во всех отраслях.
Минус присутствие в стране технологических гигантов.
Минус авиаперевозки.
Обвинения и суды по поводу военных преступлений.
Клеймо убийц, мародеров и насильников на всей политической нации России.
Непредсказуемые последствия для существования страны в ближайшие 20-30 лет при однозначно негативном прогнозе.
Просто прекрасный результат, правда? Ни один внешний или внутренний враг не смог бы оказать такое разрушительное воздействие на богатую, ресурсную и огромную по площади страну. Ни один.
Менее чем за три месяца уничтожить экономику и лишить будущего 140 миллионную страну – это большой талант и невероятный успех.
Надеюсь, что Украина и ее армия, наши союзники и ленд-лиз, мировое сообщество и все порядочные люди в мире помогут президенту России добить свою державу. Чтобы она, наконец-то, заняла свое достойное место в мировом сообществе, где-то неподалеку от Эритреи.
Все идет по плану. Потерь нет. Военная операция продолжается.
Джерело: блог Яна Валетова