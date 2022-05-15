Україна та її союзники мають допомогти Путіну добити Росію

Менш ніж за три місяці знищити економіку та позбавити майбутнього 140-мільйонну країну – це неймовірний успіх

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Наверное, это талант – принимать решения, которые, в конце концов, приводят результатам сугубо противоположным заявленным.

+2 страны в НАТО, и вечный враг в лице вооруженной до зубов Украины.

Потеря лидирующего положения на рынке углеводородов.

Утрата политического влияния в Европе.

Наиболее широкий и разрушительный пакет санкций в мировой истории.

Экономическое падение, а в перспективе – десятки лет экономического отставания и отлучения от передовых технологий и сотрудничества.

Минус репутация второй армии мира.

Минус десятки тысяч убитых и искалеченных, хоть это мало кого волнует.

Минус членство в международных институциях.

Минус торговля во всех отраслях.

Минус присутствие в стране технологических гигантов.

Минус авиаперевозки.

Обвинения и суды по поводу военных преступлений.

Клеймо убийц, мародеров и насильников на всей политической нации России.

Непредсказуемые последствия для существования страны в ближайшие 20-30 лет при однозначно негативном прогнозе.

Просто прекрасный результат, правда? Ни один внешний или внутренний враг не смог бы оказать такое разрушительное воздействие на богатую, ресурсную и огромную по площади страну. Ни один.

Менее чем за три месяца уничтожить экономику и лишить будущего 140 миллионную страну – это большой талант и невероятный успех.

Надеюсь, что Украина и ее армия, наши союзники и ленд-лиз, мировое сообщество и все порядочные люди в мире помогут президенту России добить свою державу. Чтобы она, наконец-то, заняла свое достойное место в мировом сообществе, где-то неподалеку от Эритреи.

Все идет по плану. Потерь нет. Военная операция продолжается.

Джерело: блог Яна Валетова

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