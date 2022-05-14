Захисники показали, як тренуються на американських БТР: видовищні фото

Українські військові вже активно використовують техніку та озброєння, надані іноземними партнерами

Підрозділи Сухопутних військ Збройних сил України відпрацьовують навики наступальних дій – тренування проходять на американських БТР М113, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців. Про це ідеться на сторінці сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

«Усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі. Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські окупаційні війська, ми зможемо звільнити нашу землю від ворога. Для цього потрібно багато та безперервно тренуватись. Тільки так ми зможемо зберегти життя українського воїна та знищити російського окупанта», – зауважив командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський.

Він додав, що українські військові вже активно використовують техніку та озброєння, надані іноземними партнерами.

Захисники наразі удосконалюють тактику ведення бою в містах та селах, зачистку житлових приміщень та наступ піхоти під прикриттям бронетехніки.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав у дії надані американцями гаубиці калібру 155 мм типу М777.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні. Президент США Джо Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України уже 9 травня.