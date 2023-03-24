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У Рівному з'явився мурал на честь розстріляного Олександра Мацієвського (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Рівному з'явився мурал на честь розстріляного Олександра Мацієвського (відео)
Поряд із трафаретним зображенням українського захисника також написано відому цитату Степана Бандери
фото з відкритих джерел

Автором муралу є місцевий художник Костянтин Качановський

На території управління патрульної поліції Рівного з’явився мурал із зображенням Героя України Олександра Мацієвського. Про це повідомляє патрульна поліція Рівненської області.

«Вольовий вчинок українського військового Олександра Мацієвського, який за мить до смерті промовив "Слава Україні!" сколихнув увесь світ. Він став символом спротиву українського народу окупантам. Рівненські патрульні вирішили увіковічити пам'ять про воїна», – йдеться у повідомленні.

Автором муралу є місцевий художник Костянтин Качановський.

Поряд із трафаретним зображенням українського захисника також написано відому цитату Степана Бандери: «І настане час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони йому відповідатимуть «Героям слава!».

Нагадаємо, що російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого

Теги: війна мурал Україна Рівне

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