Ексглава МЗС: величезна трагедія Заходу – він досі не зрозумів, що таке Росія

«Росіяни – люди, для яких авторитаризм, придушення прав людини є значно ближчими, ніж будь-які демократичні традиції»

Директор центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко у інтерв’ю «Главкому» розказав, як ставиться до думки, що перемовини Путіна та Макрона можна вважати провальними та чи справді європейці або не можуть, або не хочуть зрозуміти, що таке Російська Федерація.

Таку позицію, зокрема, висловила Енн Епплбаум, яка написала днями статтю для часопису The Atlantic «Чому дипломатія Заходу щодо Росії зазнає провалу?». Вона охарактеризувала переговори президента Франції Емануеля Макрона з Путіним як провальні. Так само й переговори міністерки закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс з візаві Сергієм Лавровим. Мовляв, «дипломати, політики, журналісти та інтелігенція упродовж покоління не змогли зрозуміти, якою державою стає Росія і підготуватися до цього».

«Думаю, що вона помиляється, коли каже, чим стала Росія. Вона такою Росією була завжди і залишалась абсолютно незмінною. І з одного боку, це трагедія самої Росії, що вона не здатна адаптуватися до цивілізованого світу в силу своєї специфічної ментальності.

А з іншого боку, трагедія полягає в тому, що Захід чомусь вважає, що розмовляючи з Росією, з росіянами, які зовні схожі на них, вони розмовляють з такими самими людьми, які мають такі ж цінності. І в цьому якраз величезна трагедія Заходу, що він досі не зрозумів, що за зовнішньою схожістю перед ними люди абсолютно іншої ментальності, іншого бачення світу, не європейського, не цивілізаційного у розумінні Європи. Це люди, для яких авторитаризм, автократія, придушення прав людини є значно ближчими, ніж будь-які закони чи будь-які демократичні традиції.

І не будемо забувати успішність Путіна у його політиці корумпування цілих партій, громадських організацій, рухів, що лівого, що правого штибу, не кажучи про персональну купівлю окремих західних діячів», – каже Огризко.

Усе це загалом і дає результат, який ми маємо сьогодні. З одного боку – нерозуміння Заходом, що таке Росія, а з іншого – корупція, яка дуже активно і успішно використовується Путіним.

На тлі постійних заяв президента Макрона про те, що Росія належить до Європи і потрібно створювати разом з нею спільну архітектуру безпеки від Лісабону до Владивостока, це якраз «є підтвердженням того, що європейці або не можуть, або не хочуть зрозуміти, що таке Російська Федерація».

Або ж вони просто є залежними від Кремля людьми, які відпрацьовують свої статки, вважає ексміністр.

«Дуже шкода, що наші західні партнери і багато хто в Україні живуть в якихось ілюзіях, що Росію можна цивілізувати чи демократизувати. Це все абсолютна маячня. Цей люд не є здатним до демократії, він звик жити у парадигмі «хазяїн-раб», і ця парадигма не міняється упродовж століть, відколи виникла Московія і які форми чи назви вона не мала. Це треба нарешті зрозуміти», – пояснив колишній глава МЗС.

Мовляв, французький філософ Андре Глюксман ще 2008 року говорив, що німці наївні у своїх спробах модернізувати Росію завдяки відомій тоді «Програмі модернізації». Оскільки керівниками Росії є набагато цинічніші люди, ніж це було за Радянського Союзу.

«На превеликий жаль, думки адекватних людей потонули в заявах про спільний простір безпеки від Ванкувера до Владивостока, які апріорі не є реалістичними. Такі красиві заяви робляться, щоб показати свої демократичні принципи, глобальний погляд на світовий розвиток і перспективу. Хоча, насправді, це суцільна маячня. Адже такі ідеї можуть бути реалізованими лише з адекватними і схожими на тебе партнерами. А якщо партнер відрізняється в найгірший можливий бік, то жодних варіантів для таких перспектив немає», – зауважив співрозмовник «Главкома».

Нагадаємо, ексглава МЗС про Байдена і Росію: цей «сплячий дідусь» їм ще покаже.

Читайте також: