Ранковий обстріл Києва: Кличко розповів про загиблих і поранених

Кличко нагадав, що раніше від російської сторони звучали погрози щодо обстрілів Києва

Росіяни 16 квітня вдарили ракетами по Дарницькому районі столиці

Внаслідок обстрілів в Дарницькому районі Києва уранці 16 квітня одна людина загинула, декілька людей госпіталізовані. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Попри те. що наша протиповітряна оборона працює, вибухи були у Дарницькому районі. Один загиблий, декілька людей зараз госпіталізовані, медики борються за їхнє життя», – сказав Кличко.

Кличко нагадав, що раніше від російської сторони звучали погрози щодо обстрілів Києва.

Нагадаємо, під ранок 16 квітня Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста.

Також Київська область 15 квітня зазнала трьох ракетних ударів із боку Росії, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах і до цього треба бути готовим», – сказав він.

Голова зазначив, що нікуди не зникла «небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, до якого ми готуємося». Також окупанти, ймовірно, продовжуватимуть завдання ракетних ударів як по Києву, так і по області, а також скидати міни.

«Мої рекомендації – повернення до Києва залишить на спокійніші часи», – наголосив Павлюк.

Зазначимо, що міноборони Росії у п’ятницю вранці заявило, що завдало удару «військовому об'єкту» на околицях Києва та знищило його. Зокрема мова йшла про машинобудівний завод «Жуляни Візар» у Вишневому, який між іншим, спеціалізується і на виробництві зброї.