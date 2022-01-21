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    Чи можливий союз Росії з Іраном

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    У Відні Росія співпрацює з США та Європою щодо відновлення іранської ядерної угоди - Чи можливий союз Росії з Іраном
    У Відні Росія співпрацює з США та Європою щодо відновлення іранської ядерної угоди

    Між Іраном і Росією існують певні протиріччя

    Мовою оригіналу

    Новый поворот, как говорится.

    Президент Ирана Ибрахим Раиси во время встречи с Владимиром Путиным сказал, что пришло время усилить сиэнергию двух стран для противодействия Америке.

    В среду Раиси начал свой двухдневный визит в Москву, который должен стать, как пишет The New York Times, «витриной союза между двумя странами, у которых часто есть различные интересы и история напряженных отношений, но все больше, вместе с Китаем, Россия и Ираном они превращаются в единого противника США».

    По поводу союза России и Китая, чего так боятся на Западе, есть масса противоречий – например, то, что они являются конкурентами за влияние Центральной Азии и по Арктике, куда хочет зайти Китай.

    Что касается России и Ирана, то как справедливо пишет издание, то среди противоречий –

    1. тот факт, что Путин продолжает сохранять тесные связи с Израилем;
    2. в Вене Россия сотрудничает с США и Европой в вопросе возобновления иранской ядерной сделки.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія США Іран Азія
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    Чи можливий союз Росії з Іраном