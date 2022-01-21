Чи можливий союз Росії з Іраном
Між Іраном і Росією існують певні протиріччя
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Новый поворот, как говорится.
Президент Ирана Ибрахим Раиси во время встречи с Владимиром Путиным сказал, что пришло время усилить сиэнергию двух стран для противодействия Америке.
В среду Раиси начал свой двухдневный визит в Москву, который должен стать, как пишет The New York Times, «витриной союза между двумя странами, у которых часто есть различные интересы и история напряженных отношений, но все больше, вместе с Китаем, Россия и Ираном они превращаются в единого противника США».
По поводу союза России и Китая, чего так боятся на Западе, есть масса противоречий – например, то, что они являются конкурентами за влияние Центральной Азии и по Арктике, куда хочет зайти Китай.
Что касается России и Ирана, то как справедливо пишет издание, то среди противоречий –
- тот факт, что Путин продолжает сохранять тесные связи с Израилем;
- в Вене Россия сотрудничает с США и Европой в вопросе возобновления иранской ядерной сделки.
Джерело: блог Олесі Яхно