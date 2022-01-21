Росіянам варто забути плани про штурми українських міст
Нам продемонстрована справжня, а не удавана, підтримка Заходу
Щодо поставок британсько-шведських гранатометів NLAW (one love, heh) – на мою думку, це більше, ніж круто.
Поставка такої великої партії таких специфічних штук – гранатометів, що майже напевно знищують будь-яку російську бронетехніку на дистанції до 800 метрів і можуть бути використані для стрільби з закритих приміщень, означає, що будь-який російський екіпаж не матиме бажання під'їжджати ближче 800 метрів до будь-якої споруди, де зможе розміститися хоча б один український боєць. Бо якось не хочеться до Вальгалли.
Це, в свою чергу, означає, що росіянам варто забути про потенційне використання бронетехники в міських боях. Це і так було б великим ризиком, а зараз він просто неокупний.
Це, в свою чергу, означає, що росіянам варто перестати мріяти про штурми українських міст.
Це, в свою чергу, означає, що якщо плани вторгнення передбачали такі, цими планами тепер можна підтертися.
У будь-якому випадку, ми тепер значно підсилені, і виграли час. Паралельно з цим продемонстрована справжня, а не удавана, підтримка Заходу.
Тепер би ще закрити питання ППО/ПРО – і можна було б забути про потенційні наступальні дії супротивника за межами окремих спецоперацій. З цим, втім, поки що найбільші проблеми.
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Джерело: блог Віктора Трегубова