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    Думки вголос

    Росіянам варто забути плани про штурми українських міст

    Для армії РФ тепер немає сенсу в міських боях на бронетехніці - Росіянам варто забути плани про штурми українських міст
    Для армії РФ тепер немає сенсу в міських боях на бронетехніці
    фото: mil.gov.ua

    Нам продемонстрована справжня, а не удавана, підтримка Заходу

    Щодо поставок британсько-шведських гранатометів NLAW (one love, heh) – на мою думку, це більше, ніж круто.

    Поставка такої великої партії таких специфічних штук – гранатометів, що майже напевно знищують будь-яку російську бронетехніку на дистанції до 800 метрів і можуть бути використані для стрільби з закритих приміщень, означає, що будь-який російський екіпаж не матиме бажання під'їжджати ближче 800 метрів до будь-якої споруди, де зможе розміститися хоча б один український боєць. Бо якось не хочеться до Вальгалли.

    Це, в свою чергу, означає, що росіянам варто забути про потенційне використання бронетехники в міських боях. Це і так було б великим ризиком, а зараз він просто неокупний.

    Це, в свою чергу, означає, що росіянам варто перестати мріяти про штурми українських міст.

    Це, в свою чергу, означає, що якщо плани вторгнення передбачали такі, цими планами тепер можна підтертися.

    У будь-якому випадку, ми тепер значно підсилені, і виграли час. Паралельно з цим продемонстрована справжня, а не удавана, підтримка Заходу.

    Тепер би ще закрити питання ППО/ПРО – і можна було б забути про потенційні наступальні дії супротивника за межами окремих спецоперацій. З цим, втім, поки що найбільші проблеми.

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    Джерело: блог Віктора Трегубова

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    Теги: Росія зброя армія війна Україна
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    Росіянам варто забути плани про штурми українських міст