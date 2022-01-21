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    В США журналістку в прямому ефірі збило авто, але вона закінчила репортаж (відео)

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    Попри те, що сталося, журналістка продовжила говорити - В США журналістку в прямому ефірі збило авто, але вона закінчила репортаж (відео)

    Попри те, що сталося, журналістка продовжила говорити

    фото: скріншот з відео

    Хтось із перехожих за кадром запропонував їй допомогу, але кореспондентка подякувала та відмовилася

    У США машина збила репортерку телеканалу WSAZ Торі Йоргі (Tori Yorgey) у прямому ефірі. Відео того, що сталося, опублікував у себе в Twitter американський журналіст Лі Кей Говард (Lee K. Howard) у четвер, 20 січня.

    У ролику можна побачити, що автомобіль наїхав на жінку під час репортажу, від удару вона впала. Проте вже за кілька секунд після аварії журналістка стала на ноги і продовжила вести ефір.

    «Мене щойно збила машина, але я в порядку», – заявила вона і додала, що в неї перед очима промайнуло все життя.

    Репортерка запевнила, що не зазнала серйозних травм. За словами Йорги, це не перша її аварія: у студентські роки американку вже збивала машина.

    «Оце так, на цього репортера наїхав автомобіль у прямому ефірі, але вона встала, щоб завершити репортаж», – підписав ролик Говард.

    Нагадаємо, український блогер Дмитро Авраменко, який працює моделлю за кордоном, виклав відео у Тiktok, в якому показав життя у своєму рідному місті Курахово, Донецької області.

    Теги: США автомобіль аварія журналіст
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    В США журналістку в прямому ефірі збило авто, але вона закінчила репортаж (відео)