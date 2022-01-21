В США журналістку в прямому ефірі збило авто, але вона закінчила репортаж (відео)

Хтось із перехожих за кадром запропонував їй допомогу, але кореспондентка подякувала та відмовилася

У США машина збила репортерку телеканалу WSAZ Торі Йоргі (Tori Yorgey) у прямому ефірі. Відео того, що сталося, опублікував у себе в Twitter американський журналіст Лі Кей Говард (Lee K. Howard) у четвер, 20 січня.

У ролику можна побачити, що автомобіль наїхав на жінку під час репортажу, від удару вона впала. Проте вже за кілька секунд після аварії журналістка стала на ноги і продовжила вести ефір.

«Мене щойно збила машина, але я в порядку», – заявила вона і додала, що в неї перед очима промайнуло все життя.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! pic.twitter.com/dbwKt5N1xc — Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022

Репортерка запевнила, що не зазнала серйозних травм. За словами Йорги, це не перша її аварія: у студентські роки американку вже збивала машина.

«Оце так, на цього репортера наїхав автомобіль у прямому ефірі, але вона встала, щоб завершити репортаж», – підписав ролик Говард.

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