Міграційна криза стала проблемою для її ініціатора Лукашенка

Політикам треба вчасно йти з влади

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Проблема с мигрантами, которую Лукашенко (возможно, при поддержке России), создал для стран ЕС, с которыми граничит Беларусь, полетела бумерангом по самому Лукашенко.

Беларусь является подписантом соглашения с ЕС о беженцах, согласно которому Минск обязан забирать обратно мигрантов, которые въехали в ЕС через Беларусь с нарушениями условий въезда.

Миссия ЕС в Минске на днях высказала Беларуси дипломатическую претензию по поводу недопустимости использования мигрантов в политических целях, и напомнила о существующем соглашение.

Ну а Лукашенко в ответ внес в парламент проект закона, приостанавливающий действие этого соглашения.

Для меня вся эта история – не просто наглядный пример того, что принцип бумеранга (когда кто-то кому-то хочет создать проблему, а потом получает проблему в ответ) всегда возвращается к инициатору. Но ещё и того, как сам же Лукашенко обнулил свои, хоть и робкие, но все же усилия, по диверсификации зависимости от России, которые он предпринимал ещё до выборов.

Соглашение о беженцах, напомню, было подписано еще до выборов (в начале прошлого года), как предварительное условие для упрощенного получения виз белорусами в ЕС. В итоге, сам же Лукашенко и приостанавливает его действие.

В общем, политикам надо вовремя уходить из власти.

Как показывает практика, это куда сложнее, чем приходить во власть.

Джерело: блог Олесі Яхно

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