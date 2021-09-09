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    Думки вголос

    Міграційна криза стала проблемою для її ініціатора Лукашенка

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Міграційна криза стала проблемою для її ініціатора Лукашенка

    Політикам треба вчасно йти з влади

    Мовою оригіналу

    Проблема с мигрантами, которую Лукашенко (возможно, при поддержке России), создал для стран ЕС, с которыми граничит Беларусь, полетела бумерангом по самому Лукашенко.

    Беларусь является подписантом соглашения с ЕС о беженцах, согласно которому Минск обязан забирать обратно мигрантов, которые въехали в ЕС через Беларусь с нарушениями условий въезда.

    Миссия ЕС в Минске на днях высказала Беларуси дипломатическую претензию по поводу недопустимости использования мигрантов в политических целях, и напомнила о существующем соглашение.

    Ну а Лукашенко в ответ внес в парламент проект закона, приостанавливающий действие этого соглашения.

    Для меня вся эта история – не просто наглядный пример того, что принцип бумеранга (когда кто-то кому-то хочет создать проблему, а потом получает проблему в ответ) всегда возвращается к инициатору. Но ещё и того, как сам же Лукашенко обнулил свои, хоть и робкие, но все же усилия, по диверсификации зависимости от России, которые он предпринимал ещё до выборов.

    Соглашение о беженцах, напомню, было подписано еще до выборов (в начале прошлого года), как предварительное условие для упрощенного получения виз белорусами в ЕС. В итоге, сам же Лукашенко и приостанавливает его действие.

    В общем, политикам надо вовремя уходить из власти.

    Как показывает практика, это куда сложнее, чем приходить во власть.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь ЄС Олександр Лукашенко мігранти
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    Міграційна криза стала проблемою для її ініціатора Лукашенка