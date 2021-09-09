Міграційна криза стала проблемою для її ініціатора Лукашенка
Політикам треба вчасно йти з влади
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Проблема с мигрантами, которую Лукашенко (возможно, при поддержке России), создал для стран ЕС, с которыми граничит Беларусь, полетела бумерангом по самому Лукашенко.
Беларусь является подписантом соглашения с ЕС о беженцах, согласно которому Минск обязан забирать обратно мигрантов, которые въехали в ЕС через Беларусь с нарушениями условий въезда.
Миссия ЕС в Минске на днях высказала Беларуси дипломатическую претензию по поводу недопустимости использования мигрантов в политических целях, и напомнила о существующем соглашение.
Ну а Лукашенко в ответ внес в парламент проект закона, приостанавливающий действие этого соглашения.
Для меня вся эта история – не просто наглядный пример того, что принцип бумеранга (когда кто-то кому-то хочет создать проблему, а потом получает проблему в ответ) всегда возвращается к инициатору. Но ещё и того, как сам же Лукашенко обнулил свои, хоть и робкие, но все же усилия, по диверсификации зависимости от России, которые он предпринимал ещё до выборов.
Соглашение о беженцах, напомню, было подписано еще до выборов (в начале прошлого года), как предварительное условие для упрощенного получения виз белорусами в ЕС. В итоге, сам же Лукашенко и приостанавливает его действие.
В общем, политикам надо вовремя уходить из власти.
Как показывает практика, это куда сложнее, чем приходить во власть.
Джерело: блог Олесі Яхно