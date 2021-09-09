У Болгарії зросла смертність від Covid-19

Болгарія стала третьою за смертністю серед країн ЄС

У Болгарії зросла смертність від коронавірусу. Влада країни пов'язує це з низькою вакцинацією і вирішила ввести додаткові обмеження. Про це повідомляє Associated Press.

У Болгарії збільшилася смертність від коронавірусу в останні тижні. Країна стала третьою за смертністю серед країн ЄС. Гірше показники тільки в Чехії і в Угорщині.

З початку пандемії понад 19000 осіб в Болгарії померли від Covid-19. За останній тиждень щодня жертвою хвороби в середньому стає 41 людина.

Таку ситуацію в країні пов'язують з поширенням штаму «Дельта» і низьким показником вакцинації. В Болгарії люди мають доступ до чотирьох вакцин, схвалених ЄС ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson). Але лише 20% дорослих людей у Болгарії з населенням 7 мільйонів були повністю вакциновані. За рівнем вакцинації країна посідає останнє місце в ЄС, де в середньому 69% дорослого населення вже повністю вакциновані.

У відповідь уряд ввів більш жорсткі обмеження. Там зазначили, що карантин ввели як вимушені заходи через низький рівень вакцинації.

«Низький рівень вакцинації змушує нас вводити ці заходи«, - сказав міністр охорони здоров'я Стойчо Кацаров.

Обмеження забороняють роботу кафе і барів після 23:00 години, також за столиками може бути не більше, ніж 6 відвідувачів. Нічні клуби закриті повністю, а кінотеатри і театри працюють тільки наполовину. Також скоротили місткість відкритих спортивних арен до 30%.

Нагадаємо, шведські дослідники розробили вакцину проти коронавірусу, яку можна буде приймати у таблетках або за допомогою інгалятора.

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