Скандал у РПЦ: ієромонаха засудили за розтління 53 хлопчиків

Свої злочини священнослужитель почав коїти ще у 2007 році

Церковний суд Біробіджанської єпархії РПЦ позбавив сану священника, якого засудили за розбещення неповнолітніх. Про це йдеться на сайті єпархії.

Під час засідання Єпархіальний церковний суд, керуючись зведенням канонічних правил, беручи до уваги визнання ієромонахом Спіридоном (Абрамовим) своєї провини у розбещенні 53 хлопчиків, порушенні ним чернечих обітниць та священицької присяги, ухвалив визнати, що його гріховні діяння підпадають під дію канонічних правил.

«На цій підставі ієромонах визнаний таким, що підлягає виключенню зі священного сану», — йдеться у повідомленні. Рішення церковного суду буде спрямоване на затвердження Патріарху Кирилу.

8 листопада суд засудив до 18 років позбавлення волі священника, якого обвинувачували в розбещенні 53 хлопчиків. За версією слідства, 39-річний ієромонах Спірідон (Юрій Абрамов) працював настоятелем храму Святого пророка Іллі у селі Амурзет. Разом зі своїм помічником 26-річним дзвонарем Сергієм Моосом він розбещував дітей із 2007 року. У ході обшуків силовики вилучили у них предмети, не призначені для богослужінь.

У листопаді 2019 року місцева мешканка звернулася до Слідчого комітету РФ з проханням перевірити священнослужителя – вона підозрювала його у розбещенні хлопчиків віком від 12 до 16 років.

Раніше повідомлялося, що у Криму окупанти будують храм РПЦ на місці середньовічного палацу.

Читайте також: