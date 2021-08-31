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    Думки вголос

    Про міжнародні пріоритети щодо ситуації в Афганістані

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Світова спільнота хоче запобігти перетворенню Афганістану на притулок для різних терористичних груп

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    Афганистан

    Два первоочередных вопроса, как пишет The Guardian, будут обсуждаться на переговорах в Дохе и Нью-Йорке.

    1. Международный консенсус по поводу условий признания правительства Талибана. От этого, во многом, зависит, в какой перспективе США могут разморозить резервы центробанка Афганистана (Вашингтон их заблокировал после захвата талибами Кабула).

    2. Дальнейшая эвакуация из аэропорта Кабула людей с действующими документами. Параллельно министр иностранных дел Германии Хайко Маас начал переговоры со странами, граничащими с Афганистаном – для получения их согласия на временное размещение беженцев (Маас намерен в ближайшее время посетить Узбекистан, Таджикистан, Турцию, Пакистан).

    Если же говорить в целом о международных приоритетах в отношении ситуации в Афганистане, то позицию озвучила Великобритания, назвав четыре приоритета.

    1. Предотвращение превращения Афганистана в пристанище для разных террористических групп.

    2. Решение гуманитарного кризиса.

    3. Обеспечение региональной стабильности.

    4. Привлечения Талибана к ответственности за нарушение прав человека.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США Афганістан Талібан
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    Про міжнародні пріоритети щодо ситуації в Афганістані