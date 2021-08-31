Вісім зустрічей за день: Зеленський розповів про плани у Вашингтоні

Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США

Перша зустріч президента України запланована в міністерстві енергетики США

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. На сьогодні у президента заплановано вісім зустрічей. Про це він сказав у Вашингтоні в коментарі ТСН.

Перша зустріч президента України запланована в міністерстві енергетики США. Далі – оборонне відомство.

«В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут щодо «Північного потоку – 2». Має бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинно бути тому, що диявол – в деталях. Треба почекати трохи», – сказав Зеленський.

Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.

Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.