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    Вісім зустрічей за день: Зеленський розповів про плани у Вашингтоні

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    Цієї ночі&nbsp;Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США - Вісім зустрічей за день: Зеленський розповів про плани у Вашингтоні
    Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США
    Фото: пресслужба глави держави

    Перша зустріч президента України запланована в міністерстві енергетики США

    Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. На сьогодні у президента заплановано вісім зустрічей. Про це він сказав у Вашингтоні в коментарі ТСН.

    Перша зустріч президента України запланована в міністерстві енергетики США. Далі – оборонне відомство.

    «В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут щодо «Північного потоку – 2». Має бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинно бути тому, що диявол – в деталях. Треба почекати трохи», – сказав Зеленський.

    Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.

    Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.

    Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

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    Теги: енергетика США політика Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон Північний потік-2
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    Вісім зустрічей за день: Зеленський розповів про плани у Вашингтоні