Ситуація на фронті: бойовики обстрілюють військових та цивільних з артилерії

16 вересня втрат серед українських захисників не зафіксовано

У четвер, 16 вересня, російські окупаційні війська на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у районі населеного пункту Тарамчук окупанти двічі обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів і 122-мм артилерії. Під обстріл потрапив у тому числі населений пункт, через що було пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.

Поблизу населеного пункту Піски загарбники застосували 120-мм міномети.

На Луганщині росіяни двічі застосували безпілотники типу «Квадрокоптер», за допомогою яких обстріляли населений пункт Щастя.

Крім того, Щастя окупанти обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі. Внаслідок обстрілу один місцевий житель зазнав поранення. Стан його здоров'я задовільний.

Золоте-4 загарбники обстріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

16 вересня втрат серед українських захисників не зафіксовано. На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.

Нагадаємо, вчора о 6:40 та о 7:30 бойовики двічі обстріляли населений пункт Щастя із застосуванням міномету калібру 82 мм.

Внаслідок чого було поранено мирного жителя, пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт. Згодом з'ясувалося, що внаслідок обстрілу поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунеця, наразі його стан здоров’я – задовільний.

Як повідомлялося, окупанти застосовують заборонені міномети та протитанкову зброю.

До слова, від початку вересня станом на 15 число на Донбасі загинуло четверо українських бійців, 36 поранені.