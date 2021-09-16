Головні новини 16 вересня за хвилину

Бойовики обстрілюють населені пункти Донбасу, Європарламент планує переглянути відносини з РФ, а Путін скаржиться, що його оточують хворі на коронавірус

Розчарувалися в НАТО? Три великі країни підписали нову оборонну угоду

США, Велика Британія та Австралія вирішили об'єднатися у тристоронній безпековий блок. За офіційною інформацією, мета цього – поглиблення оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні. Альянс отримав назву AUUKUS (Австралія, Велика Британія, США). Детальніше читайте тут.

Сильний землетрус сколихнув Китай

На південному заході Китаю в провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6,0. Загинули щонайменше троє осіб і 60 постраждали. Підземні поштовхи були зафіксовані в четвер вранці у повіті Лусянь біля міста Лучжоу, населення якого перевищує 4,3 млн осіб. Детальніше читайте тут.





Міносвіти пояснило, як працюватимуть школи після посилення карантину

З 20 вересня в Україні почнуть діяти нові правила карантину. У «жовтій» зоні відвідування шкіл буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа про отримання повного курсу вакцинації чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката. У «червоній» зоні навчальні заклади можна буде відвідувати, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ про отримання повного курсу вакцинації чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат. Детальніше читайте тут.

Річниця зникнення Гонгадзе: посольство США звернулося до української влади

Рівно 21 рік тому журналіст Георгій Гонгадзе зник. Посольство США в Україні зробило заяву в річницю зникнення та вбивства журналіста. Дипломати зазначили, що влада повинна притягнути до відповідальності вбивць Гонгадзе і всіх причетних до його викрадення та вбивства». Посольство також опублікувало відео з фотоспогадами про Гонгадзе та день його зникнення. Детальніше читайте тут.

Макрон заявив про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Великій Сахарі

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нейтралізацію французькими збройними силами лідера «Ісламської держави» у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда АС-Сахрауї. Детальніше читайте тут.

Німецькі екологи вимагають не допустити запуску «Північного потоку – 2»

Некомерційна організація із захисту навколишнього середовища Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запит до Федерального відомства із судноплавства і гідрографії Німеччини з вимогою оцінити вплив «Північного потоку – 2» на екологію та переглянути видані раніше дозволи. Екологи планують віднайти законні методи запобігти запуску газопроводу. Детальніше читайте тут.





Путін заявив, що його оточили десятки хворих на коронавірус

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні захворіли на Covid-19 кілька десятків людей. «На жаль, змушений в останній момент скасувати свій візит у Душанбе. …це пов'язано з тим, що у найближчому оточенні виявлені випадки захворювання на коронавірус. Це не один, не два, а кілька десятків людей», – заявив президент країни-окупанта. Детальніше читайте тут.





Європарламент закликав ЄС переглянути відносини з РФ. Україна відреагувала

Європарламент затвердив доповідь литовського депутата Андрюса Кубілюса із закликом до ЄС про перегляд відносин з Росією. У документі йдеться про те, що ЄС повинен протидіяти загрозі безпеки, боротися з втручанням Росії у справи ЄС і країн Східного партнерства, вести вибірковий діалог з Кремлем, підтримувати демократичне суспільство.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав ухвалення документу і наголосив: для України важливо, що одним із головних підходів у питанні відносин з РФ є неможливість повернення до нормальної співпраці, доки Москва не припинить агресивну політику та гібридну війну проти ЄС, країн Східного партнерства. Детальніше читайте тут.

Слідство перевіряє версію умисного вбивства Чорновола

Днями колишній заступник генпрокурора заявив, що В'ячеслав Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета. В Офісі генпрокурора повідомили, що слідство у справі щодо загибелі політика та дисидента триває. Версія про умисне вбивство перевіряється. Детальніше читайте тут.

Російські бойовики обстріляли Щастя

16 вересня вранці російські бойовики обстріляли населений пункт Щастя у Луганській області. Внаслідок обстрілу поранення отримав голова військово-цивільної адміністрації. Також було пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, автомобільний транспорт. Детальніше читайте тут.







