Про позицію щодо зовнішньої політики німецьких партій-потенційних учасниць коаліції

Зелені найбільш жорстко налаштовані щодо КНР і Росії

Мовою оригіналу

Поскольку формирование коалиции по итогам выборов в Германии может оказаться растянутым во времени процессом, сейчас ещё больше внимания будет уделяться позиции потенциальных участников коалиции. Особенно по тем вопросам, где есть противоречия.

Издание Financial Times, например, проанализировало позиции партий-потенциальных участниц будущей коалиции на предмет основных вопросов внешней политики.

Так, ХДС/ХСС призывают к реформе механизма стабильности Европы, намерены сохранять санкции против РФ и хотят создать в Германии новый совет по нацбезопасности для координации внешней и оборонной политики, поддерживают выделение 2% ВВП на оборону. Китай видят как соперником, так и потенциальным партнёром. Также выступают за создание Союза банковского рынка и рынка капиталов Европы.

Социал-демократы считают, что Европа должна быть лидером в предотвращении международных кризисов. Также СДПГ хотят перезапустить отношения с США и сохраняют приверженность НАТО. Кроме того, выступают за создание европейского рынка капиталов.

Свободные демократы поддерживают усиление институтов ЕС (Европарламента, в частности), считают необходимым создание европейской армии. Также хотят перезапустить отношения с США, и сохраняют приверженность НАТО.

Партия Зеленых выступает за квалифицированное большинство при принятии решений в ЕС по внешней и оборонной политике, считает, что ЕС должен делать больше инвестиций в защиту климата и в образование. Зеленые, в отличие от всех остальных партий, более жестко настроены к Китаю (критикуют за нарушение прав человека) и России (выступают за остановку СП-2). Зеленые против выделения 2% ВВП Германии, но при этом выступают за новое стратегическое направление в НАТО, включая возобновление диалогов по безопасности.

Джерело: блог Олесі Яхно

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.