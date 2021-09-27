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    Мером Берліна вперше стане жінка

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    Франциска Гіффай стане мером німецької столиці - Мером Берліна вперше стане жінка
    Франциска Гіффай стане мером німецької столиці
    фото: spd.berlin

    Регіональні вибори в Берліні виграли соціал-демократи

    Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) перемогла на регіональних виборах у Берліні та очолила уряд федеральної землі. Про це повідомляє Reuters.

    Це означає, що кандидат від СДПН Франциска Гіффай стане першою жінкою-мером німецької столиці.

    43-річна Гіффай, яка раніше була міністром у справах сім'ї в національному уряді канцлерки Ангели Меркель, посяде пост мера від СДПН Міхаеля Мюллера після того, як він вирішив більше не балотуватися.

    СДПН набрала 21,4% в Берліні, що трохи нижче 21,6%, які вони набрали у 2016 році, в той час як «зелені» набрали 18,9%, а «Ліві» – 14%.

    До слова, президент США Джо Байден прокоментував результати виборів до німецького Бундестагу.

    Як відомо, кількість депутатів Бундестагу після виборів виросте з 709 до 735. Соціал-демократична партія Німеччини отримає 206 місць, наступний за нею блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 196. Партію «Зелених» представлять 118 депутатів, «Вільних демократів» 92, «Альтернативу для Німеччини» – 83.

    «Ліві», які не пройшли п'ятивідсотковий бар'єр, будуть представлені 39 депутатами. Партія отримала три прямих мандата і за рахунок норм виборчого законодавства вона отримують фракцію, відповідну 4,9% місць у Бундестазі.

    Зазначимо, на виборах за Соціал-демократичну партію Німеччини проголосували 25,7% виборців, за блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 24,1%, що є найнижчим результатом за всю їх історію. Далі йдуть партія «Зелені» з 14,8% голосів, Вільна демократична партія з 11,5% і «Альтернатива для Німеччини» з 10,3%.

    Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

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    Теги: Німеччина вибори політика жінка Берлін
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    Мером Берліна вперше стане жінка