У німецький Бундестаг вперше обралася жінка-трансгендер

У своєму виборчому окрузі в Баварії Тесса Гансерер отримала 23,6% голосів.

До парламенту Німеччини обралася перша жінка-трансгендер. За попередніми результатами голосування, нею стане кандидат від партії «Зелені» Тесса Гансерер, повідомляє Stuttgarter-Nachrichten.

ЗМІ зазначає, що навіть якщо Гансерер не отримає прямий мандат, вона в будь-якому випадку потрапить до Бундестагу за партійними списками.

У своєму виборчому окрузі в Баварії Тесса Гансерер отримала 23,6% голосів.

Також повідомлялося, що мером Берліна вперше стане жінка.

До слова, президент США Джо Байден прокоментував результати виборів до німецького Бундестагу.

Як відомо, кількість депутатів Бундестагу після виборів виросте з 709 до 735. Соціал-демократична партія Німеччини отримає 206 місць, наступний за нею блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 196. Партію «Зелених» представлять 118 депутатів, «Вільних демократів» 92, «Альтернативу для Німеччини» – 83.

«Ліві», які не пройшли п'ятивідсотковий бар'єр, будуть представлені 39 депутатами. Партія отримала три прямих мандата і за рахунок норм виборчого законодавства вона отримують фракцію, відповідну 4,9% місць у Бундестазі.

Зазначимо, на виборах за Соціал-демократичну партію Німеччини проголосували 25,7% виборців, за блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 24,1%, що є найнижчим результатом за всю їх історію. Далі йдуть партія «Зелені» з 14,8% голосів, Вільна демократична партія з 11,5% і «Альтернатива для Німеччини» з 10,3%.

Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.