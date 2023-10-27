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Російські пропагандисти стають жертвами Кремля

glavcom.ua
Рупори Кремля обмінялися хамськими випадами щодо один одного
фото из открытых источников

Кремль мріє стравлювати всіх з усіма, у підсумку – йде до цього всередині РФ

На пропагандистському терені в Росії відбувається неминуче – автори і рупори пропаганди стають жертвами.

Вони там, звісно, всі один одного стоять, однак позиція Кремля на боці ХАМАСу в атаці на Ізраїль, а також тема Вірменії – внесли розкол у пропагандистське болото.

Такі персонажі, як Соловйов, Сатановський, Кедмі, Дугін і Марков, обмінялися стандартними хамськими випадами, аж до порівнянь з Адольфом – тепер уже один щодо одного. А там же є ще Степанян та інші. Тепер вони аналізуватимуть етнічний склад співробітників і учасників.

Але це я до чого? Якщо вся політика (що внутрішня, зокрема міжнаціональна, що зовнішня) замінюється волюнтаризмом, гопництвом і пропагандою, то зникає змістовне розуміння взагалі будь-чого.

Кремль мріє нацьковувати всіх з усіма, у підсумку – йде до цього всередині РФ.

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Джерело
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Теги: росія пропаганда путінський режим репресії

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Олеся Яхно

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