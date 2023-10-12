У Румунії знову впали уламки російського дрона

Дрон впав у рослинному масиві біля правого берега річки Чілія

Після чергових атак Росії по Україні на території Румунії знову знайшли уламки дрона, який впав за три кілометри від міста Плауру у повіті Тулча. Про це повідомило міністерство оборони Румунії.

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У румунському оборонному відомстві нагадали, що у день падіння дрона, 11 вересня, окупанти бомбили українську портову інфраструктуру поблизу кордону.

Повідомляється, що дрон впав у рослинному масиві біля правого берега річки Чілія, приблизно за 3 км на захід від міста Плауру. Його виявили близько 5:00. Безпілотник міг впасти і вибухнути, адже на місці виявили кратер.

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Зазначається, що правоохоронці вже вжили заходів з охорони цієї території і повідомили відповідні структури для збору доказів і проведення розслідувань.

«Міністерство національної оборони Румунії наголошує, що рішуче засуджує атаки, здійснені Росією проти об'єктів та елементів цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Атаки називають невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів.