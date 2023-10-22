«Маленьке слабеньке...». Медведєву дісталося від російського пропагандиста
Пропагандисти РФ насправді зневажають керівництво Росії
У Росії страшний скандал. Пропагандист телеканалу Соловйов Live Сатановський втомився прикидатися і почав відкрито висловлювати все, що він насправді думає про російську владу.
Спікерку російського МЗС Марію Захарову він назвав антисеміткою і шмарою, а колишнього президента Медведєва – «маленьким слабеньким лайном».
Соловйов вже злякався і заявив, що звільнив Сатановського, але сказане їм уже ніяк не скасувати.
Вкотре підтвердилося, що пропагандисти РФ самі не вірять у те, що кажуть, і насправді зневажають керівництво Росії.
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