Блекаут у Курській області: з’явилося відео операції

До електропідстанції були підключені важливі військові об'єкти російських загарбників

РФ стверджує, що в небі над Курською областю нібито було збито 10 українських безпілотників

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на території Курської області Росії. Україні вдалося уразити об'єкт, який пов'язаний з військовою інфраструктурою Росії. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

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За даними джерела, саме до цієї електропідстанції були підключені важливі військові об'єкти російських загарбників.

Російська влада водночас стверджує, що в небі над Курською областю нібито було збито 10 українських безпілотників. Також вона заявила, що «український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію» під Курськом.

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«Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. До відновлення електропостачання розпочнуть, як тільки стане безпечно», – розповідав російський губернатор.

Нагадаємо, у понеділок, 25 вересні, на світанку у Курську прогриміли вибухи.

Український безпілотник уранці 24 вересня атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

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24 вересня губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями».

Увечері 24 вересня в Курську знову було неспокійно. Так, губернатор Роман Старовойт повідомив, що в районі спрацювала система ППО та попросив жителів зберігати спокій. У пропагандистських пабліках шириться інформація про потужний вибух у районі Халіно – аеродрому, що розташований за 7 км на схід від центру міста.