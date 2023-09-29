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Блекаут у Курській області: з’явилося відео операції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Блекаут у Курській області: з’явилося відео операції
До електропідстанції були підключені важливі військові об'єкти російських загарбників
фото: скрін із відео

РФ стверджує, що в небі над Курською областю нібито було збито 10 українських безпілотників

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на території Курської області Росії. Україні вдалося уразити об'єкт, який пов'язаний з військовою інфраструктурою Росії. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

За даними джерела, саме до цієї електропідстанції були підключені важливі військові об'єкти російських загарбників.

Російська влада водночас стверджує, що в небі над Курською областю нібито було збито 10 українських безпілотників. Також вона заявила, що «український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію» під Курськом.

«Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. До відновлення електропостачання розпочнуть, як тільки стане безпечно», – розповідав російський губернатор.

Нагадаємо, у понеділок, 25 вересні, на світанку у Курську прогриміли вибухи.

Український безпілотник уранці 24 вересня атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

24 вересня губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями». 

Увечері 24 вересня в Курську знову було неспокійно. Так, губернатор Роман Старовойт повідомив, що в районі спрацювала система ППО та попросив жителів зберігати спокій. У пропагандистських пабліках шириться інформація про потужний вибух у районі Халіно – аеродрому, що розташований за 7 км на схід від центру міста.

Теги: росія війна СБУ

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