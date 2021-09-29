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    Думки вголос

    Росія може використати шотландську кампанію за незалежність у своїх інтересах

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Уряд Шотландії має намір знову провести референдум про незалежність від Великобританії в 2023 році - Росія може використати шотландську кампанію за незалежність у своїх інтересах
    Уряд Шотландії має намір знову провести референдум про незалежність від Великобританії в 2023 році

    Росії намагається використовувати будь-яку ситуацію для посилення протиріччя в західних суспільствах

    Мовою оригіналу

    Куда ни глянь, везде фрагментарность. В Шотландской национальной партии уже началось противостояние между двумя группами – теми, кто опасается вмешательства России в движение за независимость Шотландии и использования вопроса в своих интересах, и теми, кто, наоборот, рад российской поддержке.

    А формулировки какие! Прямо о «правильной и неправильной сторонах истории».

    Это я прочитала в издании The Times статью об этом «политическом скандале». О том, как один влиятельный шотландский националист Тим Райдаут обвинил своих коллег по Шотландской национальной партии в том, что они «на неправильной стороне истории», раз боятся вмешательства России в кампанию за независимость. Он сказал, что вёл бизнес с россиянами, и убедился, что они на 100 % поддерживают независимость Шотландии.

    Вторую группу в партии представляет еще один влиятельный националист Стюарт Макдональд, который ранее заявлял (за что и был раскритикован первой группой), что Россия распространяет дезинформацию с целью посеять раздор в шотландском обществе. Также ок сказал, что Россия может попытаться использовать шотландскую кампанию за независимость в своих интересах, и добавил, что не должно быть иллюзий относительно якобы доброжелательности российских властей, так они в целом настроены негативно к британскому истеблишменту.

    Ну, что тут сказать? Конечно, подход России использовать любую ситуацию для усиления противоречий и разобщенности в западных обществах/странах, в том числе используя так называемых «полезных идиотов» – никуда не исчез, и это не новость.

    Но и сводить все к России – это тоже упрощение. Как известно, правительство Шотландии намерено вновь провести референдум о независимости от Великобритании в 2023 году.

    И в этом смысле, мне кажется, что на предстоящем в декабре этого года саммите «Демократии vs автократии» уместно было бы говорить не только об методах автократий, но и о уязвимостях демократий. Это взаимосвязано.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія Шотландія Велика Британія
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    Росія може використати шотландську кампанію за незалежність у своїх інтересах