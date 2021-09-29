Відоме полотно Рубенса виявилося підробкою

Штучний інтелект з імовірністю 91,78% назвав полотно «Самсон і Даліла» лише копією оригіналу

Відома картина художника Пітера Пауля Рубенса «Самсон і Даліла», оригінал якої виставлений в Національній галереї Лондона, з величезною часткою ймовірності є підробкою. Про це повідомляє The Guardian.

Відповідного висновку дійшли учасники швейцарського проекту Art Recognition, проаналізувавши картину за допомогою нейромереж.

Кілька разів порівнявши цю картину зі 148 іншими картинами Рубенса, штучний інтелект щоразу доходив висновку, що на 90% або навіть більше її написав не цей фламандський художник.

«Система штучного інтелекту з імовірністю 91,78% оцінює «Самсона і Далілу» не як оригінальний витвір Рубенса», – йдеться в резюме дослідників.

Лондонська Національна галерея придбала це полотно на аукціоні Christie's ще в 1980 році за 2,5 млн фунтів стерлінгів (близько 3,3 млн доларів) – рекордну для того часу ціну. На сьогодні це еквівалентно 6,6 млн фунтів стерлінгів, хоча насправді виручити за неї можна буде значно більше, оскільки у 2002 році картину Рубенса «Побиття немовлят» продали за рекордні 49,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Водночас нейромережа підтвердила, що інша картина з Національної галереї – «Вид на Хет Стін рано вранці» – на 98,76% є твором пензля Рубенса.

Варто зазначити, що деякі експерти вже давно стверджують, що «Самсон і Даліла» є лише реплікою оригіналу, написаного Рубенсом в 1608-1609 роках для його покровителя Ніколааса Рококса. У 1640 році картина зникла, але була знайдена у 1926 році.

Нагадаємо, картину українського художника продали на аукціоні Sotheby’s майже за $30 млн.

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До слова, старовинну каплицю відомої італійської родини Медічі, оздоблену скульптурами Мікеланджело, команда істориків, науковців та реставраторів змогли очистити за допомогою бактерій.

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