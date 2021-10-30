Штучну міграційну кризу створили скоординовані дії Росії і Білорусі

Після потоку мігрантів у 2015 року із Сирії ЄС так і не провів реформи у сфері міграції

Мовою оригіналу

Искусственный миграционный кризис как скоординированные действия Москвы и Минска

То, что раньше вызывало предположения – причастность России к организации Беларусью транзита мигрантов в страны ЕС и НАТО – теперь получает все больше конкретных подтверждений.

1. Поток мигрантов, начавшийся несколько месяцев назад вначале в Литву и Латвию, продолжился в Польшу и дошел уже и до Германии (зафиксировано более 6 тыс мигрантов). Такая системная и целенаправленная деструктивная деятельность, вряд ли, под силу одному Лукашенко.

2. Заявлений со стороны властей стран ЕС относительно наличия доказательств организации намеренного потока мигрантов Беларусью и Россией становится больше. Это касается не только участия белорусских турагентств, но и того, что Беларусь и Россия тайно переправляют вместе с мигрантами и своих собственных граждан (возможно, имеющих связи с разными группировками), которые могут осуществлять шпионаж и провокации (по типу «зеленых человечков»).

Как на это реагирует Европа? Кроме заграждений, которые строят страны Балтии и Польша, ЕС собирается ввести санкции на все авиакомпании в Беларуси и в других странах, которые принимают участие в трафике мигрантов.

Насколько это эффективно? С учетом других действий – кибератак и различных кампаний дезинформаций - миграционный кризис (не новый опыт для Европы) требует более целостного подхода.

После потока мигрантов 2015 году из Сирии ЕС так и не провел реформу в сфере миграции. Но дело не только в этом. Ассиметрия в ценностях (когда в Европе, в отличие от РФ, ценятся права человека, свобода слова и тд) позволяет России «взламывать» ситуацию, на обращая внимания ни на какие правила и моральные критерии.

Джерело: блог Олесі Яхно

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.