Україні потрібна підтримка люфтваффе, а не лицемірні повчання

Так виглядає обстріл наших військових в районі Новозванівки

Росіяни попереджень не розуміють

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26 октября в 16.30 российские войска осуществили массированный обстрел украинских позиций в районе Новозвановки. Российская батарея из 6 гаубиц Д-30 осуществила 11 залпов.

Это фотография обстрела от наших военнослужащих в данном районе. Только благодаря надежным укрытиям обошлось без потерь.

Для контрбатарейной борьбы в данном районе необходимы Байрактары. И необходимо плановое уничтожение российских позиций.

Российские войска продолжают обстрелы, видимо, противник считает, что применение Байрактаров носило эпизодический характер. Россияне не понимают предупреждений, Артиллерия противника будет прятаться только когда бомбы посыпятся по артиллерийским расчетам.

Видеозапись обстрелов есть в распоряжении украинского командования, надеюсь, это будет передано в посольство Германии с вопросом – а что кроме Байрактаров может остановить российскую артиллерию?

Украине нужна поддержка люфтваффе, а не лицемерные поучения. А пока надо воевать всем чем можем.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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