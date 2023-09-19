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У Росії назріває новий заколот – Данілов

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Росії назріває новий заколот – Данілов
Новий заколот в Росії не нагадуватиме «похід на Москву», який намагалися здійснити «вагнерівці»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Секретар РНБО Данілов: Питання, коли на Росії станеться черговий заколот – це питання короткого проміжку часу

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що другого походу на Москву за прикладом заколоту «вагнерівців» не буде, однак в Росії назріває заколот, який призведе до фрагментації РФ. Україна знає, хто керує заколотом та як це відбувається, повідомив Данілов в ефірі національного телемарафону.

«Я думаю, що це вже буде не похід. Згадаймо, як в серпні 1991 року відбувався розпад СРСР. Те, що там назріває, і «угрупування ГКЧП», як це було в 1991 році, воно там вже зріє і вони вже там кучкуються, це достеменно відомий факт. І ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається.

Питання, коли на Росії станеться черговий заколот – це питання короткого проміжку часу. Який це буде час, подивімось, але процеси запущені. І те, що відносно Кадирова (важка хвороба Рамзана Кадирова – «Главком») – це один із чинників, які так само впливатимуть на ці процеси», – заявив Данілов.

Данілов зауважив, що російські олігархічні групи, які жили своїм власним життям, після божевільного рішення Путіна про початок війни, повинні забувати про спокій.

Відповідаючи на питання, чи готові міжнародні партнери до того, що Росія розпадеться, Данілов сказав: «Багато хто усвідомлює, але дехто вважає, що цей процес можна контролювати і можна припуститись таких речей, які не дозволять Росії розпастись. Я можу сказати, що на це вже впливати ніхто не зможе, Росія змушена буде фрагментуватися і це відбудеться обов’язково за нашого життя. І ніяка сила зупинити це не зможе, тому що це історичний процес».

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії, проте не називає ім'я заколотника.

Теги: росія Олексій Данілов

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