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Стало відомо, де відбудеться зустріч Зеленського з Байденом

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, де відбудеться зустріч Зеленського з Байденом
Володимир Зеленський та Джо Байден
фото: Reuters

Зустріч відбудеться після засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі вже наступного тижня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника США.

Зазначається, зо зустріч відбудеться після засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня. 

Відповідно до попереднього розкладу, виступ Президента України планується в першій половині дня 19 вересня.

Тема цих дебатів, запланованих на період з 19 по 23 вересня, стосується «Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо Порядку денного до 2030 року і досягнення його Цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх».

Як повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у вересні може відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. Там він відстоюватиме свою формулу миру

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 14 вересня, провів розмову зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою

Обидва міністри узгодили спільні позиції перед майбутнім тижнем високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Теги: Володимир Зеленський ООН США

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