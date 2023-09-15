Стало відомо, де відбудеться зустріч Зеленського з Байденом

Зустріч відбудеться після засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі вже наступного тижня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, зо зустріч відбудеться після засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідно до попереднього розкладу, виступ Президента України планується в першій половині дня 19 вересня.

Тема цих дебатів, запланованих на період з 19 по 23 вересня, стосується «Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо Порядку денного до 2030 року і досягнення його Цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх».

Як повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у вересні може відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. Там він відстоюватиме свою формулу миру.

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 14 вересня, провів розмову зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обидва міністри узгодили спільні позиції перед майбутнім тижнем високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.