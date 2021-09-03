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    Думки вголос

    Росія – гопник з ядерною бомбою

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
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    Ось такий от гопник. З дуже ранимою душею - Росія – гопник з ядерною бомбою
    Ось такий от гопник. З дуже ранимою душею

    Росії не подобається, що США і Україна дружать проти неї

    Мовою оригіналу

    Песков жалуется, что Украина и США дружат против России. Его это печалит.

    Вы пришли с полицейским к гопнику, который отжал ваш телефон, а гопник печалится, что против него дружат.

    Полицейский начал тренировать вас, чтобы гопник больше не мог отжать у вас телефон, и это печалит гопника.

    Вы с полицейским рассказываете, что нарушать закон это очень плохо, а гопник печалится и возмущается, что против него строят козни.

    Полицейский учит вас здоровому образу жизни, что пить и курить плохо, а гопник печалится, что злой полицейский хочет вас настроить против вечных ценностей гопоты.

    Вот такой вот гопник. С очень тонкой душевной организацией.

    Но с ядерной бомбой.

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    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Путін путінський режим
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    Росія – гопник з ядерною бомбою