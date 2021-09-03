Росія – гопник з ядерною бомбою
Росії не подобається, що США і Україна дружать проти неї
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Песков жалуется, что Украина и США дружат против России. Его это печалит.
Вы пришли с полицейским к гопнику, который отжал ваш телефон, а гопник печалится, что против него дружат.
Полицейский начал тренировать вас, чтобы гопник больше не мог отжать у вас телефон, и это печалит гопника.
Вы с полицейским рассказываете, что нарушать закон это очень плохо, а гопник печалится и возмущается, что против него строят козни.
Полицейский учит вас здоровому образу жизни, что пить и курить плохо, а гопник печалится, что злой полицейский хочет вас настроить против вечных ценностей гопоты.
Вот такой вот гопник. С очень тонкой душевной организацией.
Но с ядерной бомбой.
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Джерело: блог Сергія Фурси