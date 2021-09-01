Кулеба дипломатично «відшив» російського журналіста у Вашингтоні (відео)

Дмитро Кулеба відповів з посмішкою: Я не спілкуюся з російськими ЗМІ з 2000-якогось року

Очільник МЗС України відмовився відповідати на запитання росЗМІ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відмовився відповідати на запитання представника російських ЗМІ під час візиту до Вашингтона.

У мережі з’явилося відео, де російський журналіст ставить запитання українському міністру.

Він запитує, чи буде тема Росії звучати під час переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

«Я не спілкуюся з російськими ЗМІ з 2000-якогось року. Я вам відповів. Можете викласти мою відповідь – я не спілкуюся з російськими ЗМІ», – сказав Кулеба.

Як відомо, на 1 вересня запланована зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена.

Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

До слова, Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським. Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще чотири таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.