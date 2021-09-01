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    Кулеба дипломатично «відшив» російського журналіста у Вашингтоні (відео)

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    Дмитро Кулеба відповів з посмішкою:&nbsp;Я&nbsp;не&nbsp;спілкуюся з&nbsp;російськими ЗМІ з&nbsp;2000-якогось року - Кулеба дипломатично «відшив» російського журналіста у Вашингтоні (відео)
    Дмитро Кулеба відповів з посмішкою: Я не спілкуюся з російськими ЗМІ з 2000-якогось року
    Скріншот з відео PavlovskyNews

    Очільник МЗС України відмовився відповідати на запитання росЗМІ

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відмовився відповідати на запитання представника російських ЗМІ під час візиту до Вашингтона.

    У мережі з’явилося відео, де російський журналіст ставить запитання українському міністру.

    Він запитує, чи буде тема Росії звучати під час переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

    «Я не спілкуюся з російськими ЗМІ з 2000-якогось року. Я вам відповів. Можете викласти мою відповідь – я не спілкуюся з російськими ЗМІ», – сказав Кулеба.

    Як відомо, на 1 вересня запланована зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена.

    Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

    До слова, Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським. Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

    Раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

    Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

    Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще чотири таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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    Теги: МЗС ЗМІ міністр пропаганда політика журналіст Вашингтон Дмитро Кулеба
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    Кулеба дипломатично «відшив» російського журналіста у Вашингтоні (відео)