Чому заяви Кремля стають все більш неадекватними

Претензія, що Аляска колись була російською, може зрушити цілий пласт різноманітних проблем

Позиція Росії на всіх рівнях стає все більш абсурдною. Доказом цього є нові заяви офіційних осіб країни-агресора.

Так, спікер держдуми Росії В’ячеслав Володін у контексті того, що Штати «починають намагатися розпоряджатися» російськими ресурсами за кордоном, заявив, що США варто пам’ятати про те, що Аляска колись була російською.

А заступник секретаря Радбезу Росії, експрезидент Дмитро Медведєв заявив, що ніхто із західного світу не має права загрожувати Росії судом, адже палець Путіна завжди знаходиться на «червоній кнопці».

Претензії у стилі того, що Аляска колись була російською, може зрушити цілий пласт різноманітних проблем. Адже мапа сучасного світу далеко не завжди була такою, як сьогодні. Але Гельсінська нарада з питань безпеки співробітництва в Європі (членам заходу були і США), за підсумками якої 1 серпня 1975 року були підписані Гельсінкі угоди, зафіксувала непорушність кордонів і можливість їх зміни виключно мирним способом.

Якщо Росія хоче розпочати переговори з метою купити Аляску у США – це можна робити більш цивілізованим чином, ніж роблячи заяви, які дозволяє собі спікер Держдуми.

Не кажучи вже про останні заяви Медведєва. Дуже помітно, що він усіма силами намагається нагадати про себе, видаючи у своєму Telegram-каналі одну епатажну заяву за іншою. Таке враження, що має контракт з розробниками Telegram, при цьому кількість його підписчиків (близько 600 тисяч) для 140-мільйонної Росії дуже невелика.

Юрист за освітою відкидає можливість покарання когось за злочини, якщо злочинець має «ядерну кнопку». Чи не абсурд? Сам підхід свідчить про спроби Росії довести, що з нею краще не зв’язуватися. Що з нею краще не мати якоїсь спільної моделі існування.

А ще ця реакція свідчить про те, що спроби створити Міжнародний трибунал з питань російських військових злочинів є цілком реалістичними. І що Росія цього боїться. Тим більше причин Україні разом із міжнародними партнерами зробити це.

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Джерело: telegraf.com.ua

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