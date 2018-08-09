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    Думки вголос

    Кучма не став відсиджуватися на політичній пенсії

    • Євген Магда

      директор Інституту світової політики

    • Розсилка
    Леонід Кучма - Кучма не став відсиджуватися на політичній пенсії
    Леонід Кучма

    Спроможний на неординарні рішення, Кучма зумів у непростих умовах зберегти Українську державу

    Про сьогоднішнього ювіляра

    Підбиваючи підсумки президентства Леоніда Кучми, потрібно зауважити, що він не лише провів рекордний для України термін біля державного стерна, але і дав шлях у велику політику багатьом учасникам розбудови держави. Не завжди послідовний, не позбавлений авторитарного компонента управління, проте спроможний на неординарні рішення, Кучма зумів у непростих умовах зберегти Українську державу.

    Його взаємовідносини з опозицією складно назвати простими, а «справа Гонгадзе» досі впливає на сприйняття другого Президента українським суспільством, та й на все суспільно-політичне життя.

    Проте Леонід Кучма не став відсиджуватися на політичній пенсії у критичний для держави час, а взяв на себе виконання важливого завдання.

    Читайте також: Леоніду Кучмі - 80. Єдиний з п’яти президентів України, якому люди дали другий шанс

    Джерело: блог Євгена Магди

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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