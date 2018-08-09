Кучма не став відсиджуватися на політичній пенсії

Євген Магда директор Інституту світової політики

Євген Магда

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Леонід Кучма

Спроможний на неординарні рішення, Кучма зумів у непростих умовах зберегти Українську державу

Про сьогоднішнього ювіляра

Підбиваючи підсумки президентства Леоніда Кучми, потрібно зауважити, що він не лише провів рекордний для України термін біля державного стерна, але і дав шлях у велику політику багатьом учасникам розбудови держави. Не завжди послідовний, не позбавлений авторитарного компонента управління, проте спроможний на неординарні рішення, Кучма зумів у непростих умовах зберегти Українську державу.

Його взаємовідносини з опозицією складно назвати простими, а «справа Гонгадзе» досі впливає на сприйняття другого Президента українським суспільством, та й на все суспільно-політичне життя.

Проте Леонід Кучма не став відсиджуватися на політичній пенсії у критичний для держави час, а взяв на себе виконання важливого завдання.

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Джерело: блог Євгена Магди

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