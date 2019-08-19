Партія «Слуга Народу» зобов‘язана прийняти закони про Всеукраїнський та місцевий референдуми

Українцям мусять повернути їх право на всеукраїнський та місцеві референдуми

Залишити дитячий садочок чи прибрати?

Будувати висотку, чи ні?

Кому вирішувати?

Вам чи депутатам?

Партія Слуга Народу зобов‘язана одразу після складання присяги прийняти закони про Всеукраїнський та місцевий референдуми.

Поясню чому це їх обов‘язок, а не право. Тому що Конституція України передбачає декілька можливостей громадянам управляти державою. Один — через посередників, представницька демократія, таких як обраний Президент та депутати. Другий — це напряму, безпосередня демократія, шляхом референдумів.

І це право українських громадян записане в Конституцію проте не може бути реалізоване, оскільки відсутній закон який передбачає процедуру проведення референдумів.

Таким чином Парламент вже роками грубо порушує ст. 38 Конституції. Причин і пояснень, вагон і тєлєжка, але насправді референдуми просто не вигідні владі, адже тоді рішення приймаються громадою напряму, без чиновників і депутатів.

Я є автором декількох законопроектів про референдуми, але шансів на їх прийняття минулим Парламентом не було. Різні групи впливу, різні фракції, небажання уступити владу людям, все це подавалося під соусом,: у нас війна, не на часі і, взагалі, ми ніби «за» але оті поганці з іншої фракції категорично «ні», тому вибач давай пізніше...

У фракції Слуга Народу всіх ціх «відмазок» не має.

Готові законопроекти — є. Більшість у Парламенті — є. Президент який може підписати закон — є.

Мусять повернути українцям їх право на всеукраїнський та місцеві референдуми.

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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