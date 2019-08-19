  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Леонід Ємець

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Партія «Слуга Народу» зобов‘язана прийняти закони про Всеукраїнський та місцевий референдуми

    • Леонід Ємець

      Народний депутат

    • Розсилка
    Партія «Слуга Народу» зобов‘язана прийняти закони про Всеукраїнський та місцевий референдуми

    Українцям мусять повернути їх право на всеукраїнський та місцеві референдуми

    Залишити дитячий садочок чи прибрати?

    Будувати висотку, чи ні?

    Кому вирішувати?

    Вам чи депутатам?

    Партія Слуга Народу зобов‘язана одразу після складання присяги прийняти закони про Всеукраїнський та місцевий референдуми. 

    Поясню чому це їх обов‘язок, а не право. Тому що Конституція України передбачає декілька можливостей громадянам управляти державою. Один — через посередників, представницька демократія, таких як обраний Президент та депутати. Другий — це напряму, безпосередня демократія, шляхом референдумів. 

    Читайте також

    І це право українських громадян записане в Конституцію проте не може бути реалізоване, оскільки відсутній закон який передбачає процедуру проведення референдумів. 

    Таким чином Парламент вже роками грубо порушує ст. 38 Конституції. Причин і пояснень, вагон і тєлєжка, але насправді референдуми просто не вигідні владі, адже тоді рішення приймаються громадою напряму, без чиновників і депутатів. 

    Я є автором декількох законопроектів про референдуми, але шансів на їх прийняття минулим Парламентом не було. Різні групи впливу, різні фракції, небажання уступити владу людям, все це подавалося під соусом,: у нас війна, не на часі і, взагалі, ми ніби «за» але оті поганці з іншої фракції категорично «ні», тому вибач давай пізніше...

    У фракції Слуга Народу всіх ціх «відмазок» не має. 

    Готові законопроекти — є. Більшість у Парламенті — є. Президент який може підписати закон — є. 

    Мусять повернути українцям їх право на всеукраїнський та місцеві референдуми.

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Верховна Рада Конституція референдум партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олександр Шмуригін
    Олександр Шмуригін

    Священик

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Ірина Фріз
    Ірина Фріз

    Міністр у справах ветеранів

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ