До слухань у справі МН17 у Нідерландах залучили нового прокурора

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року

Біргіт ван Россел часом замінятиме прокурора, який буде залучений до інших процесів

У Нідерландах до слухань у справі про збитий літак рейсу MH17 залучили нового прокурора. Біргіт ван Россел уже у вересні братиме участь у засіданнях суду в цій справі, повідомляє Укрінформ.

«Прокурор Біргіт ван Россел долучилася до команди прокурорів. Ван Россел давно працює у прокуратурі, а зараз працює з командою, що залучена до процесу у справі MH17. Вона також періодично з'являтиметься на слуханнях у судовому комплексі «Схіпхол», – зазначають у прокуратурі.

Повідомляється, що ван Россел часом замінятиме прокурора, який буде залучений до інших процесів. Прокурор Варда Фердінандус буде прикріплений до прокуратури Спеціального суду по Косову, де очолить департамент розслідувань, проте й надалі буде залучений до процесу в справі MH17.

Довідка: пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито над тимчасово окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 було збито зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, дипломати пʼяти країн ухвалили спільну заяву до роковин загибелі МН17.

Також Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом.

Президент України Володимир Зеленський до сьомої річниці збиття на Донбасі літака MH17 наголосив, що буде докладено всіх зусиль, щоб встановити правду та покарати винних у цій трагедії. Однак, у своїй заяві він ні словом не згадав про причетність Росії до катастрофи.