До слухань у справі МН17 у Нідерландах залучили нового прокурора
Біргіт ван Россел часом замінятиме прокурора, який буде залучений до інших процесів
У Нідерландах до слухань у справі про збитий літак рейсу MH17 залучили нового прокурора. Біргіт ван Россел уже у вересні братиме участь у засіданнях суду в цій справі, повідомляє Укрінформ.
«Прокурор Біргіт ван Россел долучилася до команди прокурорів. Ван Россел давно працює у прокуратурі, а зараз працює з командою, що залучена до процесу у справі MH17. Вона також періодично з'являтиметься на слуханнях у судовому комплексі «Схіпхол», – зазначають у прокуратурі.
Повідомляється, що ван Россел часом замінятиме прокурора, який буде залучений до інших процесів. Прокурор Варда Фердінандус буде прикріплений до прокуратури Спеціального суду по Косову, де очолить департамент розслідувань, проте й надалі буде залучений до процесу в справі MH17.
Нагадаємо, дипломати пʼяти країн ухвалили спільну заяву до роковин загибелі МН17.
Також Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом.
Президент України Володимир Зеленський до сьомої річниці збиття на Донбасі літака MH17 наголосив, що буде докладено всіх зусиль, щоб встановити правду та покарати винних у цій трагедії. Однак, у своїй заяві він ні словом не згадав про причетність Росії до катастрофи.
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