Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав можливих учасників мирних переговорів із Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав можливих учасників мирних переговорів із Росією
Президентка Молдови приїхала до Києва у день народження Зеленського
фото: скріншот із відео

Президент поки що не може чітко сказати, яка буде структура переговорного процесу

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що у майбутніх мирних переговорах візьмуть участь Україна, США, країни Європи та Росія. Про це він заявив 25 січня на брифінгу за підсумками зустрічі й президенткою Молдови Маєю Санду.

«А який буде майданчик щодо перемовин? Я дуже надіюсь, що буде Україна, Америка, Європа і рускі. Я б дуже хотів, щоб європейський голос також був, для нас це важливо, бо ми будемо членами ЄС, але я не можу сьогодні чітко сказати, яка буде структура переговорного процесу, бо ми ще не маємо спільного плану», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, президент відреагував на нібито зупинку новою адміністрацією США зовнішньої допомоги на 90 днів. Раніше ержавний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. 

Джерело Reuters в агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) повідомляє, що скорочення програм іноземної допомоги зачепить і Україну.

Зазначається, що офіційні особи, відповідальні за проєкти в Україні, отримали вказівку припинити роботу. Серед заморожених проєктів – спрямовані на підтримку шкіл і на вакцинацію дітей.

Водночас журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш з посиланням на джерела у Пентагоні стверджує, що цей указ не стосується військової підтримки України.

Як відомо, президентка Молдови прибула до Києва у день народження Зеленського. 

Читайте також:

Теги: росія Європа Володимир Зеленський Україна журналіст день народження Марко Рубіо Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін напав на Україну, бо вона хотіла в НАТО? Чому Трамп неправий
Путін напав на Україну, бо вона хотіла в НАТО? Чому Трамп неправий
8 сiчня, 08:59
У Росії суспільство повертається до дитячих уявлень
Росіяни відгороджуються від війни. І ось чому
2 сiчня, 14:44
Стурбованість ООН долею Російської церкви важко не пов’язати з сентиментами генсека Антоніу Гуттереша до Володимира Путіна
Навіщо ООН рятує Московську церкву в Україні? Війна і церква
6 сiчня, 10:45
Бортпровідник Зульфугар Асадов розповів про авіакатастрофу в Казахстані
Авіатроща в Казахстані. Бортпровідник, що вижив, розкрив подробиці катастрофи
27 грудня, 2024, 15:46
Законопроєкт пропонує внести зміни до п. 4 ч. 3 статті 23 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку»
Президент підписав закон про відстрочку для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні
31 грудня, 2024, 19:53
Україна вдарила дронами по НПЗ у Татарстані
У Росії суд зобов’язав «Яндекс» приховати на мапах один з нафтопереробних заводів
3 сiчня, 10:04
Купер провела понад два десятиліття в Пентагоні
Відставка відповідальної за допомогу Україні чиновниці Пентагону, візит глави МЗС Ісландії. Головне за 7 січня
7 сiчня, 21:00
Станом на 09:00 підтверджено збиття 47-х БпЛА
РФ вночі атакувала Україну понад 70 дронами: постраждали сім областей
11 сiчня, 09:14
Журналісти припускають, що реальна кількість загиблих росіян на війні може бути в діапазоні від 138 500 до 200 тис. осіб
Портрет російського окупанта. Цікаві дані BBC
Сьогодні, 02:00

Політика

Зеленський назвав можливих учасників мирних переговорів із Росією
Зеленський назвав можливих учасників мирних переговорів із Росією
Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву на Умєрова
Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву на Умєрова
Зеленський сьогодні може провести кадрові перестановки у війську
Зеленський сьогодні може провести кадрові перестановки у війську
Указ Держдепартаменту США про призупинку іноземної допомоги. Чи стосується це України?
Указ Держдепартаменту США про призупинку іноземної допомоги. Чи стосується це України?
Затримання генералів. Партія «Удар» зробила заяву
Затримання генералів. Партія «Удар» зробила заяву
Кадрові зміни в Міноборони, новий постпред президента у Криму. Головне за 24 січня
Кадрові зміни в Міноборони, новий постпред президента у Криму. Головне за 24 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 січня 2025
21K
Обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК – Верещук
18K
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)
7655
Втрати ворога станом на 25 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві годину тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:09

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua