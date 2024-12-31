Німеччина звинуватила Маска у спробі вплинути на вибори

Речниця німецького уряду зазначила, що Маск має право на свободу слова, однак поставила під сумнів його твердження

Уряд Німеччини звинуватив мільярдера Ілона Маска у спробах вплинути на виборчу кампанію в країні, зокрема через його підтримку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Про це повідомляє The Guardian.

Речниця німецького уряду Крістіан Гоффманн заявила, що дії Маска можуть розглядатися як втручання у федеральні вибори. Підставою для цього стали публікації мільярдера в соцмережі під хештегом «Х» та стаття на підтримку антиміграційної та антимусульманської позиції AfD.

На регулярному брифінгу Гоффманн зазначила, що Маск має право на свободу слова, однак поставила під сумнів обґрунтованість його тверджень.

Нагадаємо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив дострокові вибори після того, як депутати висловили вотум недовіри канцлеру Олафу Шольцю. Вибори відбудуться 23 лютого 2025 року.

Напередодні Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, який за сумісництвом очолював Вільну демократичну партію Німеччини. Звільнення Лінднера ставить хрест на правлячій коаліції ФРН.