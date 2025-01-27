Підсумки європейського авторинку у 2024 році: на якому місці опинилася Україна

Обсяг продажів автомобілів у Європі збільшився на майже 1%

Протягом 2024 року загальний обсяг продажів нових автомобілів в Європі збільшився на 0,9% до 13 034 930 автомобілів, але підсумки року були в країнах континенту досить різними. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Попри скорочення ринку на 1%, Німеччина з величезним відривом лідирує серед усіх країн Європи за загальними обсягами реалізації автомобілів – 2 817 331 одиниця.

Дилери Великої Британії додали у продажах на 2,6% (1 952 718 од.), а французи навпаки недобрали -3,2% (1 718 412 од.), хоча це не завадило їм увійти до ТОП-3. Четверту та п’яту позиції посіли Італія та Іспанія, де реалізували по понад мільйону автомобілів.

Потужна динаміка продажів на 16,1% спостерігалася в Польщі, де за рік продали 551 568 авто, що вивело цю країну на шосте місце у Європі. Ще у 2008 році українці посідали 7 місце на континенті, але з того часу відбулося дуже багато подій, які відкинули вітчизняний авторинок далеко назад.

Сьогодні Україна в загальноєвропейському рейтингу залишилася на 22 місці, попри зростання ринку нових автомобілів на 9,6% (реалізовано 71 316 авто). Наша країна відстає від Фінляндії та Словаччини, але випереджає Хорватію, Словенію та Люксембург.

Серед брендів на українському ринку беззаперечним лідером є Toyota, якій віддали перевагу 15,5% покупців (реалізовано 11 053 автомобілі). На друге місце повернулася Renault (10% ринку або 7 145 авто), якій вдалося потіснити Volkswagen, представлений зараз здебільшого неофіційним постачанням електромобілів з Китаю.

Другий рік поспіль втримують позиції Skoda та BMW, а Nissan здійснив найбільший прорив та збільшив продажі одразу на 38,5% та піднявся з 10 на шосту позицію в рейтингу.

За 2024 рік сильно набирали китайські виробники в Україні. BYD зріс на 222%, а Zeekr – на 558%. Зрозуміло, що за базу порівняння беруться дуже скромні показники, й за результатами минулого року бренди продали відповідно лише 2283 та 1008 автомобілів, але тенденція зміцнюється.

Нагадаємо, японські корпорації Honda Motor і Nissan Motor ведуть попередні переговори про злиття у зв'язку зі зростаючою конкуренцією з китайськими автовиробниками та нижчим, ніж очікувалося, споживчим попитом на електромобілі.

Зокрема Honda Motor та Nissan Motor підписали угоду про наміри щодо інтеграції бізнесу. Остаточну угоду, як очікується, буде названо у червні 2025 року.

До слова, раніше стало відомо, що Honda хоче витіснити Renault з угоди зі злиття з Nissan. Французький автовиробник Renault зараз володіє 35,7% Nissan. Японський автовиробник Honda, як повідомляється, поцікавився у Nissan, чи компанія може викупити ці акції назад.