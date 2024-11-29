Долар по 110+ рублів. Чим все закінчиться для Росії

Так само було перед Великою депресією, у Японії перед настанням доби дефляції, перед кризою 2007 – 2009

Курс рубля по 110 за долар – це про перегріту економіку. Чому це добре для нас?

Курс по 110 – це не «кінець російської економіки» . Це і про бажання якось звести бюджет і адаптуватися. Але це не тільки про адаптацію. Це ще й фіксація рівня перегріву економіки і її вразливості до все нових і нових подразників.

У нас часто доводиться читати від фракції «помиральної ями»: ось бачите, жах який, економіка Росії зростає під час війни. Тут і санкції погані, і Путін геній, і все пропало. Але з цим взагалі дуже непросто. Бо питання у ціні зростання.

Дедалі більше ознак вказують на перегрів економіки, що в умовах війни може стати фатальним. Давайте трохи поясню.

Перегрів економіки – це стан, коли темпи зростання перевищують потенціал, який може забезпечити стабільний розвиток. Коли у вас зростання відбувається не через обʼєктивні фактори (збільшення кількості робочої сили, нових технологій, приватних чи державних інвестицій у продуктивну економіку), а завдяки спекуляціям, надуванню кредитного портфеля чи неповоротних державних витрат (на війну, наприклад, а не на освіту).

Зазвичай перегрів супроводжується високою інфляцією, дефіцитом робочої сили, зростанням витрат бізнесу і нестачею ресурсів для подальшого розширення виробництва. В результаті такі економіки стають вразливими.

Чим зазвичай перегрів завершується? Неконтрольованим крахом і наступною стагнацією. Як це було перед Великою депресією, у Японії перед настанням доби дефляції, перед кризою 2007 – 2009. Думаю, українці добре памʼятають, як це працює.