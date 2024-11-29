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Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Долар по 110+ рублів. Чим все закінчиться для Росії

glavcom.ua
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Російська економіка близька до краху
фото з відкритих джерел

Так само було перед Великою депресією, у Японії перед настанням доби дефляції, перед кризою 2007 – 2009

Курс рубля по 110 за долар – це про перегріту економіку. Чому це добре для нас?

Курс по 110 – це не «кінець російської економіки» . Це і про бажання якось звести бюджет і адаптуватися.  Але це не тільки про адаптацію. Це ще й фіксація рівня перегріву економіки і її вразливості до все нових і нових подразників. 

У нас часто доводиться читати від фракції «помиральної ями»: ось бачите, жах який, економіка Росії зростає під час війни. Тут і санкції погані, і Путін геній, і все пропало. Але з цим взагалі дуже непросто. Бо питання у ціні зростання. 

Дедалі більше ознак вказують на перегрів економіки, що в умовах війни може стати фатальним. Давайте трохи поясню. 

Перегрів економіки – це стан, коли темпи зростання перевищують потенціал, який може забезпечити стабільний розвиток. Коли у вас зростання відбувається не через обʼєктивні фактори (збільшення кількості робочої сили, нових технологій, приватних чи державних інвестицій у продуктивну економіку), а завдяки спекуляціям, надуванню кредитного портфеля чи неповоротних державних витрат (на війну, наприклад, а не на освіту).

Зазвичай перегрів супроводжується високою інфляцією, дефіцитом робочої сили, зростанням витрат бізнесу і нестачею ресурсів для подальшого розширення виробництва. В результаті такі економіки стають вразливими. 

Чим зазвичай перегрів завершується? Неконтрольованим крахом і наступною стагнацією. Як це було перед Великою депресією, у Японії перед настанням доби дефляції, перед кризою 2007 – 2009. Думаю, українці добре памʼятають, як це працює. 

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Джерело
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Теги: українці путін бюджет санкції економіка

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