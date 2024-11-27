Через погрози Трампа американські компанії поспіхом нарощують виробництво в Китаї

Серед компаній, які збільшують виробництво у КНР, опинились такі гіганти як Microsoft, HP і Dell

Перед вступом Дональда Трампа, який переміг на президентських виборах у США, на посаду глави держави американські технологічні компанії нарощують виробництво компонентів для своєї продукції в Китаї. Про це пише Nikkei Asia.

«Очікується, що експорт з Китаю цього року сягне нового рекорду. Частково це викликано хвилею американських клієнтів, які поспішають накопичувати китайські товари під загрозою вищих мит з боку обраного президента США Дональда Трампа», – йдеться у публікації.

Як пише газета, серед цих компаній такі як Microsoft, HP і Dell. Згідно з інформацією видання, зазначені корпорації прагнуть збільшити обсяги виробництва, щоб виготовити якнайбільше компонентів в очікуванні того, що Трамп виконає свою обіцянку ввести підвищені мита на імпорт китайських товарів.

Йдеться також про те, що Microsoft звернулася до постачальників комплектуючих із проханням «виготовити більше деталей» для її інфраструктури хмарних серверів у листопаді-грудні. Корпорація також попросила постачальників підготувати якнайшвидше всі деталі ігрової консолі Xbox і зібрати максимально можливу кількість ноутбуків Surface за межами Китаю до кінця наступного року.

Як стало відомо раніше, Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США, у своїй передвиборчій програмі пропонував ввести тарифи на імпорт з Китаю на рівні 60%.

Напередодні Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, що має намір з першого дня після офіційного вступу на посаду ввести 25% мита на всі товари, що надходять до США з Канади та Мексики, а також пригрозив КНР додатковими 10% митами за китайський фентаніл у США.