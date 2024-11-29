Електроенергетичним амбіціям Європи завдано потужного удару – Reuters
Reuters: Northvolt, яка колись була однією з найдорожчих приватних технологічних компаній Європи оголосила про банкрутство, і це стало серйозною поразкою для амбіцій Європи щодо електрифікації
Найбільший у Європі виробник акумуляторів – шведська компанія Northvolt – оголосив про банкрутство. Про це пише Reuters.
Але в самій Northvolt заявили, що компанія має достатньо коштів для підтримки операцій протягом приблизно тижня і що вона забезпечила нове фінансування в розмірі 95 млн євро для процесу банкрутства. У компанії додали, що під час банкрутства нормальна діяльність компанії продовжиться.
«Картина з ліквідністю Northvolt стала жахливою», – йдеться у заяві, поданій до суду США у справах про банкрутство у Х'юстоні.
Компанія Northvolt, яка виробляє продукцію у семи країнах та в якій працюють близько 6 600 осіб, заявила, що планує завершити реструктуризацію до першого кварталу 2025 року.
За кілька місяців Northvolt перетворилася з перспективного виробника акумуляторів для електромобілів у Європі на компанію, яка намагається вижити за рахунок скорочень.
Компанія зіткнулася з виробничими проблемами, втратою великих клієнтів та нестачею фінансування. Європа сподівалася, що саме Northvolt зменшить залежність західних автовиробників від Китаю.
Раніше стало відомо, що німецька компанія Bosch в цілях економії скорочує робочий тиждень і знижує зарплати співробітникам.Технологічний концерн Bosch з березня 2025 року скорочує робочий час для 450 співробітників на своїх німецьких підприємствах, включаючи штаб-квартиру в Герлінгені і підрозділ в Штутгарті. Тепер ці співробітники будуть працювати 35 годин на тиждень замість 38-40 годин.
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