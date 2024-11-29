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Електроенергетичним амбіціям Європи завдано потужного удару – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Електроенергетичним амбіціям Європи завдано потужного удару – Reuters
Шведська компанія Northvolt оголосила про банкрутство
фото із відкритих джерел

Reuters: Northvolt, яка колись була однією з найдорожчих приватних технологічних компаній Європи оголосила про банкрутство, і це стало серйозною поразкою для амбіцій Європи щодо електрифікації

Найбільший у Європі виробник акумуляторів – шведська компанія Northvolt – оголосив про банкрутство. Про це пише Reuters.

Але в самій Northvolt заявили, що компанія має достатньо коштів для підтримки операцій протягом приблизно тижня і що вона забезпечила нове фінансування в розмірі 95 млн євро для процесу банкрутства. У компанії додали, що під час банкрутства нормальна діяльність компанії продовжиться.

«Картина з ліквідністю Northvolt стала жахливою», – йдеться у заяві, поданій до суду США у справах про банкрутство у Х'юстоні.

Компанія Northvolt, яка виробляє продукцію у семи країнах та в якій працюють близько 6 600 осіб, заявила, що планує завершити реструктуризацію до першого кварталу 2025 року.

Northvolt – найбільший виробник акумуляторів у ЄС, що забезпечує європейських автовиробників і конкурує на цьому ринку з великими китайськими компаніями CATL і BYD, а також виробниками, що давно зарекомендували себе – японською компанією Panasonic і південнокорейською Samsung.

За кілька місяців Northvolt перетворилася з перспективного виробника акумуляторів для електромобілів у Європі на компанію, яка намагається вижити за рахунок скорочень.

Компанія зіткнулася з виробничими проблемами, втратою великих клієнтів та нестачею фінансування. Європа сподівалася, що саме Northvolt зменшить залежність західних автовиробників від Китаю.

Раніше стало відомо, що німецька компанія Bosch в цілях економії скорочує робочий тиждень і знижує зарплати співробітникам.Технологічний концерн Bosch з березня 2025 року скорочує робочий час для 450 співробітників на своїх німецьких підприємствах, включаючи штаб-квартиру в Герлінгені і підрозділ в Штутгарті. Тепер ці співробітники будуть працювати 35 годин на тиждень замість 38-40 годин.

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Теги: Європа фінансування картина Електромобілі електроенергія Швеція економіка

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