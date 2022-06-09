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    Думки вголос

    Як російські фейки шкодять Україні

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

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    Дезінформаційна війна набагато складніша, ніж здається на перший погляд - Як російські фейки шкодять Україні
    Дезінформаційна війна набагато складніша, ніж здається на перший погляд
    фото з відкритих джерел

    Нині цільова аудиторія російської пропаганди не українці, і не росіяни

    Майже 50% німців не підтримують надання зброї Україні. Така позиція є наслідком інформаційної роботи росіян. Зараз вони розкручують новий фейк. Розповідають, що ми використаємо надану західну зброю для нападу на Росію. А це в свою чергу поставить під загрозу питання ядерної війни. Ця брехня працює, і в неї дійсно вірять.

    Нині цільова аудиторія російської пропаганди не українці, і не росіяни. Свої фейкові меседжі вони спрямовують на Захід. Для Росії це спосіб якось обґрунтувати свої дії та позицію. Дати деяким політикам готові аргументи для виправдання їхніх злочинів. Наприклад, коли росіяни сказали, що Буча – це інсценізація, то пізніше ці речі повторював той самий Орбан.

    Дезінформаційна війна набагато складніша, ніж здається на перший погляд. ЇЇ суть – в сильній маніпуляції, коли людина перестає орієнтуватися де правда, а де фейк. Такі фейки забруднюють інформаційний простір, а люди перестають довіряти реальним фактам. У нас має бути цілеспрямована державна політика, щоб розвінчувати російську брехню. Бо недопрацювання в інформаційній боротьбі впливають і на ситуацію на фронті.

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    Джерело: телеграм-канал Віктора Андрусіва

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    Теги: росія окупанти пропаганда війна інформаційна війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Як російські фейки шкодять Україні