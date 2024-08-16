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Трамп економить, Гарріс інвестує: як змінюється стратегія виборчої гонки у США

glavcom.ua
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Трамп буде намагатися максимально витягнути Гарріс у поле максимально агресивної медійної війни
колаж: glavcom.ua

Гарріс домінує в Інтернеті, а Трамп береже гроші для телевізора

Вибори у США надто важливі для нас, щоб про них забувати. Тому давайте трохи розповім що відбувається там у комунікаційному аспекті. А там Камала Гарріс проводить дуже інтенсивну кампанію в Інтернеті, а Трамп вимушений економити гроші, робити ставку на традиційні медіа і особисту участь у кампанії.

З початку власної кампанії Гарріс витрачає на цифрову рекламу в 10 разів більше, ніж Трамп. З 21 липня вона витратила 57 млн на рекламу у Google і Мета в порівняння з 5,6 у Трампа. Байден теж витрачав більше – 82 млн з початку року до власного зняття проти 14,9 у Трампа. Гарріс також витратила більше за Трампа на рекламу на стрімінгах (Netflix, Hulu, Peacock від NBC) – 56 млн проти 30. До речі, на рекламу у X (Twitter) Трамп і республіканці витратили лише трохи більше 1 млн доларів. Тому ні, Маск не компенсує.

Ця інтенсивна рекламна кампанія дозволила Гарріс залучити рекордну кількість дрібних донатів на потребу власної кампанії. Так, реклама була переважно спрямована на залучення донатів. А аудиторія Гарріс була готова їх робити. Крім запитів донатів для молодої жіночої аудиторії запустили рекламу про недоторканність права на аборт, адже приблизно 65% аудиторії Гарріс у соцмережах – жінки.

У той саме час Трамп значною мірою втрачає своїх дрібних донорів: частка донатів до 200 доларів впала з 61% 2020 року до 40% 2024. Так, ви все правильно зрозуміли: борець з елітами Трамп втратив значну частину донатів від «простих людей». Або у ЦА Трампа просто немає грошей. Тому і інтенсивність кампаній, спрямованих на збір донатів, у штабу експрезидента сильно впали. 2020 року він всього витратив на рекламу на платформах Google і Мета 273 млн доларів, в тому числі 91 станом на середину серпня. Зараз він витратив лише 5,6 + 14,9 = 20,5 млн.

Трампу загалом доводиться економити. По-перше, він в принципі зібрав менше грошей. По-друге, судові витрати Трампа поглинули приблизно шосту частину його бюджету. Тож йому доведеться заощаджувати кошти на традиційні медіа – телевізор і радіо, а також робити ставку на інтенсивну особисту кампанію – зустрічі з виборцями, лідерами думок і оце усе.

ТБ і радіо все ще мають вирішальне значення. Так-так, навіть у США. Тому штаб Трампа спробував мінімізувати свій дефіцит загалом, щоб витратити максимум на цей сегмент. Витрати Гарріс на таку рекламу заплановані в обсязі майже 300 млн доларів, команда Трампа планує витратити 190 млн. Більшість контрактів заплановані на жовтень, коли почнуться попередні голосування в кількох штатах, що коливаються.

Я вже писав і ще раз повторю: Трамп вже зараз буде намагатися максимально витягнути Гарріс у поле максимально агресивної медійної війни. Він вже намагається робити це: інтервʼю з Маском, спроба затягнути Гарріс на дебати на FOX (від яких Гарріс правильно відмовилась, бо вже є домовленість з NBC), агресивна расистська риторика щодо кандидатки – саме про цю стратегію.

Власне, інших варіантів у нього не лишається. Бо Харріс вже або практично зрівнялася, або випередила Трампа у більшості штатів, що коливаються. Крім того, останні опитування FT показали, що навіть у питанні економіки Трамп більше не випереджає кандидата – демократа: 42% американців вважають, що Гарріс краще впорається з економікою; щодо Трампа такої думки дотримуються 41% виборців. Байдена Трамп стабільно випереджав.

Ховати Трампа, мʼяко кажучи, рано. Бо він вже неодноразово доводив, що вміє перевернути стіл. А експресія і агресія завжди були його перевагою, особливо коли гонка залишається настільки близькою. Але, звісно, сказав би хто місяць тому, що Трамп вимушений буде думати як рятувати кампанію – я б не повірив. А ось як вийшло.

Спостерігаємо далі.

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Джерело
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Теги: дебати Камала Гарріс США вибори у США Дональд Трамп

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