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США готують нові обмеження проти Китаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США готують нові обмеження проти Китаю
Обладнання ASML для виробництва мікросхем стало каменем спотикання між США та Китаєм
фото: ASML

Вашингтон має намір запровадити додаткові санкції щодо окремих китайських компаній, які виробляють мікросхеми

США планують запровадження жорсткіших санкцій проти іноземних компаній, які продовжують співпрацювати з Китаєм у сфері напівпровідникової мікроелектроніки. Про це пише агентство Bloomberg.

Як пише агентство, це може торкнутися японської компанії Tokyo Electron та нідерландської фірми ASML, які виготовляють обладнання для виготовлення чипів у КНР.

«Адміністрація Байдена розглядає можливість застосування найжорсткіших доступних торговельних обмежень, якщо такі компанії, як Tokyo Electron Ltd. і ASML Holding NV, продовжать надавати країні доступ до передових напівпровідникових технологій», – йдеться у публікації.

Як пишуть журналісти, шукаючи засоби впливу союзників, США розмірковують над тим, чи запровадити захід під назвою «правило про прямий іноземний продукт» або FDPR, кажуть люди, знайомі з останніми дискусіями. Це правило дозволяє країні вводити контроль над продукцією іноземного виробництва.

Мета США –  схилити Нідерланди та Японію до введення обмежень для їхніх компаній на техобслуговування та ремонт обладнання, яке вже в Китаї.

Вашингтон також має намір запровадити додаткові санкції щодо окремих китайських компаній, які виробляють мікросхеми. При цьому самі американські компанії виступають проти цього, передбачаючи ризик припинення співпраці з Токіо та Амстердамом.

Як вказує Bloomberg, посилення подібних обмежень з боку Вашингтона вже призвело до зниження ринкової вартості американських компаній на $130 млрд. Введення жорсткіших торгових бар'єрів, пише видання, свідчить про провал спроб США протидіяти розвитку КНР у сфері напівпровідників.

Агентство зазначає, що найбільші американські виробники обладнання для чіпів (Applied Materials, Lam Research, KLA) вважають, що поточна політика Вашингтона не призводить до уповільнення розвитку китайських технологій, завдаючи при цьому збитків американським компаніям.

Раніше йшлось про те, що США та інші країни можуть вжити заходів проти фірм та фінансових установ Китаю через те, що країна підтримує Росію у війні проти України. Заступник держсекретаря США наголошував, що існує нагальна потреба в тому, аби країни Європи та НАТО надіслали Китаю колективний сигнал занепокоєння. 

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Теги: США санкції Китай Нідерланди політика обмеження

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