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США ввели санкції проти Лукашенка у річницю сфабрикованих виборів у Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США ввели санкції проти Лукашенка у річницю сфабрикованих виборів у Білорусі
Мінфін США наклав санкції на літак EW-001PB з особистого авіапарку Лукашенка
фото з відкритих джерел

Нові санкції США спрямовані проти 19 фізичних та 14 юридичних осіб

Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти білоруського режиму до четвертої річниці сфальшованих президентських виборів у Білорусі. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Нові санкції США стосуються 19 фізичних та 14 юридичних осіб, причетних до військової допомоги Росії, ухиляння від західних санкцій, а також збагачення білоруських олігархів із найближчого оточення Александра Лукашенка.

Йдеться, зокрема, про білоруські ТОВ «Лабораторія адитивних технологій», «Рухсервомотор» та «АлЮрТех» та їхнє керівництво, які допомагають підсанкційній білоруській компанії «Пеленг», виробнику оптоелектроніки.

У чорний список США потрапили приватні білоруські перевізники «Авіакомпанія Рада» та «РубіСтар», які допомагали російській оборонці та терористам ПВК «Вагнер», а також "Авіакомпанія «Белканто», що оперувала підсанкційними літаками.

Серед підприємств білоруської оборони в новому санкційному пакеті США присутні завод «Легмаш» (виробництво артилерійських боєприпасів) та конструкторське бюро «Безпілотні вертольоти» (виробник дронів).

Також Мінфін США наклав санкції на літак EW-001PB з особистого авіапарку Лукашенка.

Паралельно Державний департамент США наклав візові санкції на 19 посадовців білоруського режиму та їхніх поплічників за їхню участь у підриві демократії в Білорусі.

Зауважимо, наступні вибори президента Білорусі мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року. Чинний де-факто глава країни Олександр Лукашенко переобирався на пост президента на виборах у 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020 роках. Лукашенко вже понад 30 років керує державою.

Нагадаємо, по завершенню голосування у 2020 році результати державного екзит-полу показали, що за Лукашенка начебто проголосували 79,7% виборців. Ці результати розкритикували як сфальсифіковані, а незгодні білоруси вийшли на акції протесту в різних містах країни.

На масових акціях протестів в Білорусі, які тривали 2020-2021 роках, вимагали відставки Лукашенка, проведення чесних виборів із допуском альтернативних кандидатів, а також звільнення політичних в'язнів. Зокрема Сергія Тихановського – критика білоруської влади, якого заарештували перед виборами, після його заяви про наміри балотуватися.

Білоруська опозиція вважає справжньою переможницею виборів Світлану Тихановську, яка балотувалася на посаду президента замість свого чоловіка. Для «мирної передачі влади» опозиція створила Координаційну раду, представники якої згодом стали обличчям «уряду у вигнанні».

Легітимність Лукашенка наразі не визнають Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко заборонив судити себе після складання повноважень. Білоруський диктатор підписав закон, який надає гарантії йому та його родині.

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Теги: санкції Білорусь Олександр Лукашенко США

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