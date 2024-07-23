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Гарріс набрала достатньо голосів для висування в кандидати на пост президента

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Гарріс набрала достатньо голосів для висування в кандидати на пост президента
Камала Гарріс готується до виборів
фото із відкритих джерел

Для затвердження партією Камалі Гарріс потрібно 1976 голосів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс набирає достатньо голосів делегатів для формального затвердження кандидатом у президенти від Демократичної партії країни. Про це свідчать дані агентства Associated Press.

Згідно з поданою інформацією на сайті агентства, Гарріс вже вдалося отримати 2 471 голос делегатів партії в рамках онлайн-голосування. Для затвердження партією їй потрібно 1976 голосів.

Водночас, віцепрезидентка США Камала Гарріс, яку президент Джо Байден запропонував як кандидата на виборах глави держави замість себе, назвала передвиборну ситуацію, що склалася, «американськими гірками», пише AFP.

«Протягом наступних 106 днів ми донесемо нашу справу до американського народу і ми переможемо. Це були американські гірки, і ми всі переповнені змішаними почуттями з цього приводу – я просто маю сказати, що люблю Джо Байдена», – сказала вона передвиборному штабу в Делавері.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше виступила на публічному заході після того, як президент Джо Байден вирішив покинути президентські перегони. За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад 80 мільйонів доларів всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії. 

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.

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Теги: вибори у США Камала Гарріс вибори

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