Гарріс проігнорувала підтримку з боку іншого кандидата у президенти США – Washington Post

Кеннеді-молодший захотів приєднатися до табору Камали Гарріс, але був проігнорований

Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший хотів зустрітися з демократом Камалою Гарріс, щоб обговорити можливість здобуття посади в адміністрації за умови її перемоги на виборах, пише газета The Washington Post. За інформацією журналістів, в обмін політик обіцяв вийти із президентських перегонів.

Кеннеді-молодший також пропонував підтримку зі свого боку кандидатури Гарріс. Натомість він, ймовірно, розраховував отримати посаду міністра, йдеться у статті. «Від початку цієї кампанії ми говорили, що люди повинні розмовляти один з одним», – сказав Кеннеді виданню. «Це єдиний шлях до об’єднання країни. Я думаю, що вони (виборчий штаб Гарріс, – «Главком») мають використовувати кожну можливість», – сказав він. «Я думаю, що це будуть дуже напружені перегони».

Проте сама віцепрезидентка США, як і її радники, проігнорували пропозицію про зустріч, уточнили представники ЗМІ. Як наголосили автори матеріалу, ініціатива Кеннеді-молодшого не зацікавила кандидата від Демократичної партії. 70-річний претендент на посаду очільника Білого дому стверджував, що для кампанії Гарріс було б «стратегічною помилкою» не розглянути його пропозицію.

Тим часом, за даними ЗМІ, у липні у Кеннеді-молодшого відбулися переговори з кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом щодо його потенційної ролі у майбутньому уряді у разі перемоги республіканців.

Відповідно до опитування Fox News, передвиборча кампанія Кеннеді зазнала невдачі після того, як у листопаді минулого року досягла 15% підтримки. Останнє опитування видання показує, що Кеннеді має лише 6% підтримки.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці. Про це повідомляє The Hill із посиланням на дані опитування Cook Political Report Swing State Project.

Згідно з результатами опитування в ключових штатах (Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін), Гарріс випереджає Трампа на один пункт. За неї готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа. Ще 5% виборців не визначилися.