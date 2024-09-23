Камала Гарріс закликає Трампа провести додаткові дебати перед виборами

Кандидатка у президенти США наполягає на дебатах із Трампом

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у неділю закликала свого республіканського опонента Дональда Трампа прийняти пропозицію про проведення ще одних дебатів на CNN у жовтні. Це відбулося на тлі наближення дня виборів, запланованого на 5 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Трамп у суботу відмовився від участі у другому раунді дебатів після того, як кампанія Гарріс погодилася провести зустріч 23 жовтня на CNN. Це стало б наступним кроком після їхніх перших дебатів 10 вересня на ABC.

«Він має погодитися, бо я вважаю, що ми зобов'язані перед американським народом та виборцями зустрітися ще раз перед днем виборів», – зазначила Гарріс під час зустрічі з прихильниками у Нью-Йорку.

Трамп, виступаючи на мітингу у Північній Кароліні, пояснив свою відмову тим, що вважає дебати занадто пізнім кроком, адже в деяких штатах вже розпочалося дострокове голосування. Гарріс визнала цей факт, але підкреслила, що перегони є дуже близькими, і є ще час для дискусій.

Нагадаємо, Трамп та Гарріс замість дебатів дадуть окремі інтерв'ю – Axios.