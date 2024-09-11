Пекельні дебати Гарріс і Трампа. Результати виборів визначить... Тейлор Свіфт?

Світові ЗМІ: Трамп намагався уникнути прямої відповіді на питання про те, чи відповідає інтересам США перемога України

Кандидати у президенти США Камала Гарріс (від демократів) та Дональд Трамп (від республіканців) провели перші теледебати. Вони відбулися у Філадельфії, штат Пенсільванія. Телерадіокомпанія CNN провела опитування серед зареєстрованих виборців, які спостерігали за дебатами кандидатів у президенти США. 63% респондентів вважають, що перемогла представниця Демократичної партії. «Главком» розповідає, як світові ЗМІ відреагували на дебати.

Кандидати у президенти США Дональд Трамп та Камала Харріс провели теледебати. Опоненти критикували один одного та звинувачували у брехні. На початку дискусії Гарріс сказала, що глядачі почують від Трампа «купу брехні та скарг». Трамп назвав Камалу Гарріс «марксисткою», намагаючись пов'язати її діяльність із роботою батька, колишнього економіста Стенфордського університету.

Кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, які змагатимуться на 60-х виборах президента США 5 листопада вперше зійшлися один із одним у прямому ефірі. Результати Гарріс перевершили Трампа в дебатах. Два кандидати, які потиснули один одному руки на початку прямого ефіру, перерахували різні політичні пропозиції, які часом були гарячими, і суттєво відрізнялися одна від одної, особливо щодо економіки, абортів і безпеки кордонів.

Здається, Гарріс отримала користь від 90 хвилин, повних звинувачень, аргументів і захисту.

Кореспондент ВВС у Північній Америці Ентоні Зурчер зазначає, що Гарріс змусила Трампа «довго захищатися». Зурчер коментує: «Якщо аргументи виграють, підкреслюючи сильні сторони та замовчуючи слабкі, то Гарріс зробила це краще».

Aljazeera пише, що дебати розпочалися з «незручного рукостискання», але в інших випадках захід пройшов відносно гладко. «Частково це відбулося завдяки вимкненим мікрофонам кандидатів, що зменшило переривання один одного. Гарріс вступила в дебати, маючи більше переваг, і, мабуть, вона скористалася цим моментом», – йдеться у публікації.

Гарріс потисла руку Трампа перед дебатами фото: ap

Aljazeera зазначає, що своїм стриманим виступом Гарріс завдала Трампу кількох ударів, особливо коли справа дійшла до спроб Трампа скасувати результати виборів 2020 року та прав на аборти.

Натомість Трамп неодноразово намагався перевести розмову на економіку та імміграцію, повторюючи історії про мігрантів, які начебто крадуть і поїдають домашніх тварин.

Politico запевняє, що Трамп намагався уникнути прямої відповіді на питання про те, чи відповідає інтересам США перемога України.

Камала Гарріс «потрапила під шкіру Дональда Трампа», і це було викликано її особистими нападками на нього. Вона апелювала саме тими аргументами, за що Трампа критикували американці, він намагався уникати відповідей.

Видання пише, що Гарріс на дебатах планувала змусити Трампа втратити контроль: «Здається, ця стратегія спрацювала. Колишній президент був помітно роздратованим, у багатьох моментах відмовлявся дивитися на суперницю».

«Гарріс застосувала кілька жартів проти Трампа, заявивши, що його «звільнили 81 мільйон людей» і що адміністрація Байдена «розчистила безлад Дональда Трампа». Трамп був помітно злий, що додавало відчуття, що Гарріс «залізає йому під шкіру». У той час, як Трамп був помітно роздратованим, Гарріс демонструвала впевнену та зібрану гру. Вона різко відрізнялася від Трампа, не лише зберігаючи холоднокровність, але й позиціонуючи себе як лідера нового покоління», – пишуть журналісти.

Колишній президент Дональд Трамп під час президентських дебатів гаряче говорив про те, що хоче, щоб війна Росії в Україні закінчилася, – але двічі відмовився прямо відповідати на запитання про те, чи хоче він перемоги союзника США України.

«Коментарі Трампа, ймовірно, посилять стурбованість України та її прихильників тим, що його повернення до Білого дому може підштовхнути Україну до програшної мирної угоди з її сильнішим сусідом, Росією. Західні союзники України залежать від військової та фінансової допомоги США, щоб продовжувати свою боротьбу проти російських військ, і їй буде важко протистояти їхнім нападам, якщо США відмовиться від цієї підтримки», – пишуть журналісти Associated Press.

Інші враження

Нагадаємо, після дебатів зірка шоубізнесу Тейлор Свіфт підтримала кандидатуру Гарріс на виборах, а також кандидата у віцепрезиденти від неї Тімоті Волза. «Я віддам свій голос за Камалу Гарріс і Тіма Волза на президентських виборах 2024 року», – написала Свіфт.

Зазначимо Тейлор Свіфт нині є однією з найуспішніших і найпопулярніших співачок на планеті, вона стала «Людиною року» за версією Time. Тому цей жест на користь одного з кандидатів дуже важко переоцінити.

Оглядач Даг Шон в блозі на каналі Fox News також заявив, що віцепрезидентка мала «певну допомогу від модераторів», які, як видається, мали потребу робити перевірку фактів практично всього, що сказав колишній президент». Шон все ж визнав Гарріс переможницею дебатів.

Напарник Гарріс в перегонах, кандидат у віцепрезиденти від демократів Тім Волз похвалив Гарріс після дебатів, вказавши, що американці побачили впевненість та бачення Гарріс.

До слова, одразу після дебатів виборчий штаб Гарріс закликав провести наступні, другі дебати в жовтні. Трамп не відповів на можливість участі в других дебатах до виборів 5 листопада.

Зазначимо, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп 28 червня зустрілися на перших дебатах в нинішній президентській кампанії. У підсумку вердикт американської преси та глядачів був однозначним: Байден програв Трампу. За даними флеш-опитування серед глядачів, проведеного організатором дебатів, каналом CNN, 67 % респондентів сказали, що Трамп переміг, 33% – віддали перевагу Байдену.

Камала Гарріс на з’їзді Демократів 19-22 серпня символічно прийняла номінацію від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів.