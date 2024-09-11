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Журнал Time показав нову обкладинку після дебатів Трампа та Гарріс (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Журнал Time показав нову обкладинку після дебатів Трампа та Гарріс (фото)
Журнал Time зобразив Трампа на гольф-карі, який збився з курсу
фото: Time

Як зазначає журнал Time, ще ніхто не розправлявся Трампом так холоднокровно, як Гарріс

Після перших дебатів між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та Камалою Гарріс журнал Time оприлюднив нову обкладинку. На ній зображений Трамп на гольф-карі, який збився з курсу, з'їхавши з дороги.

Зазначається, що це були, можливо, єдині дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, які відбулися напередодні дня виборів. Вони підкреслили, наскільки кардинально змінилася президентська гонка з середини літа, коли навіть провідні демократи визнали, що Трамп, здавалося, наближається до перемоги в матчі-реванші з Джо Байденом.

Журнал Time зобразив Трампа на гольф-карі, який збився з курсу
Журнал Time зобразив Трампа на гольф-карі, який збився з курсу
фото: Time

«Наскільки очевидно, що Трамп хотів би все ще балотуватися проти Байдена, настільки ж очевидно, що Гарріс налякала його», – відзначає Time.

Як наголошує Time, «розділений екран сказав все». Так, Трамп «сяяв і кривився», коли Гарріс змусила його похвалитися чисельністю свого натовпу, побурчати про вибори 2020 року і заступитися за протестувальників, які атакували Капітолій США.

«За дев'ять років, відколи Трамп вперше увірвався на сцену, жоден опонент – демократ чи республіканець – не розправлявся з 800-фунтовою горилою американської політики так холоднокровно і не заліз йому під шкіру до такої міри. Саме так це відбувається з Трампом вже деякий час», – пише Time.

Нагадаємо, кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп провели свої перші дебати. «Главком» наводить основні теми, які обговорили кандидати у президенти та цитати Трампа та Гарріс.

Під час дискусії вони обговорювали питання щодо економічного розвитку, нелегальних мігрантів та російсько-української війни. Трамп двічі ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у цій війні, укотре наголосивши, що зможе закінчити війну за 24 години. Гарріс своєю чергою заявила, що Трамп просто здасть Україну за 24 години після того, як стане президентом: «Якби Трамп був президентом, путін би сидів в Києві й думав би як далі захоплювати Європу. Ви думаєте, що можете домовитися з диктатором, але він з'їсть вас на обід». 

Телерадіокомпанія CNN провела опитування серед зареєстрованих виборців, які спостерігали за дебатами кандидатів у президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. 63% респондентів вважають, що перемогла представниця Демократичної партії.  Однак 37% опитаних надали перевагу Дональду Трампу.

Телерадіокомпанія зазначає, що перед дебатами ті самі виборці розділилися порівну щодо того, який кандидат буде кращим: 50% за Гарріс та 50% за Трампа. Результати опитування відображають думку про дебати лише серед тих виборців, які приєдналися, і не відображають погляди всієї громадськості, зауважує CNN.

До слова, команда Камали Гарріс хоче, аби вона та її опонент на майбутніх виборах у США Дональд Трамп провели ще один раунд дебатів у жовтні.

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Теги: Дональд Трамп Камала Гарріс дебати вибори у США

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