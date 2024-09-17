Трамп-молодший та Кеннеді-молодший закликають до «деескалації конфлікту» шляхом прямих переговорів США та Росії

Дональд Трамп-молодший та Роберт Кеннеді-молодший вважають, що дозвіл на далекобійні удари ракетами по цілях на території Росії спровокує ядерну війну

Син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії, Дональд Трамп-молодший, а також незалежний екскандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший, що публічно підтримав Трампа, заявили про необхідність прямих переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні. Їхня колонка опублікована у виданні The Hill.

Аргумент Трампа-молодшого й Кеннеді-молодшого зводиться до того, що відсутність реакції Росії на перетин попередніх «червоних ліній» – від ударів по «території Росії» (включно з Кримом) до поставок F-16 – є «стриманістю» Кремля, а не проявом слабкості.

«Яструби в адміністрації Байдена, здається, забули, що Росія – ядерна держава… Путін неодноразово давав зрозуміти, що Росія застосує ядерну зброю за крайніх обставин», – пишуть представники кампанії Трампа, нагадуючи слова Путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на «загрозу територіальній цілісності» РФ.

Політики вважають, що в разі, якщо адміністрація Байдена вирішить дозволити далекобійні удари ракетами по цілях на території Росії, це спровокує ядерну війну.

«Між запуском американських ракет вглиб російської території і ядерним обміном не залишилося жодного кроку. Ближче до цієї межі вже не підійти. І заради чого? Щоб «послабити Росію"? Щоб контролювати українські корисні копалини? Жоден життєво важливий американський інтерес не стоїть на кону», – вважають Трамп– і Кеннеді-молодші.

Фактичні представники кампанії Трампа також вважають «абсурдною» думку, що російські війська можуть вторгнутись на територію країн НАТО, яку навела на президентських дебатах Камала Гарріс.

«По-перше, Росія ледве може вирвати кілька областей у України, яка аж ніяк не належить до великих європейських держав. По-друге, Росія з самого початку чітко визначила свої цілі війни – насамперед, нейтралітет України і зупинку розширення НАТО на схід», – такі аргументи вони пропонують на користь цієї позиції.

Також Трамп-молодший та Кеннеді-молодший закликають до «деескалації цього конфлікту» шляхом прямих переговорів США та Росії, нагадуючи про обіцянку Дональда Трампа «покласти край» війні в Україні до вступу на посаду в разі перемоги на виборах.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що за допомогою сили і мудрості врегулює війну між Росією та Україною.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін може провести навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у рамках випробувань, якщо Захід дозволить Україні використовувати свої ракети далекобійні ракети.

До слова, пакети військової допомоги США для України були меншими за останні місяці, оскільки запаси зброї та обладнання, які Пентагон готовий надіслати Києву скоротилися.